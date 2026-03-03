PREVENȚIE Sirenele vor suna miercuri, 4 martie, în tot județul – exercițiul „Miercurea Alarmelor”

Autoritățile anunță că este doar un test al sistemului de alarmare publică. Populația este rugată să nu intre în panică și să nu apeleze 112 decât în caz de urgență reală

Miercuri, 04.03.2026, începând cu ora 10:00, sirenele de alarmare publică vor porni în localitățile din județ, în cadrul exercițiului național „Miercurea Alarmelor”. De data aceasta semnalul va fi alarm[ la dezastre. Reprezentanții autorităților transmit clar: este doar un test, organizat pentru verificarea funcționării sirenelor și pentru familiarizarea populației cu semnalele de alarmare. Cetățenii sunt rugați să nu se panicheze și să transmită informația mai departe, în special către persoanele în vârstă. De asemenea, numărul unic de urgență 112 trebuie apelat doar în cazul unei situații reale.

Ce înseamnă semnalele de alarmare

În cadrul exercițiului pot fi auzite diferite tipuri de semnale, fiecare având o semnificație distinctă:

PREALARMA AERIANĂ – avertizare privind probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.

Semnalul este compus din 3 impulsuri a 32 de secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele.

ALARMA AERIANĂ – avertizare asupra pericolului imediat de lovire a localității.

Semnalul este compus din 15 impulsuri a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.

ALARMA LA DEZASTRE – avertizare privind producerea unor dezastre naturale.

Semnalul este compus din 5 impulsuri a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.

ÎNCETAREA ALARMEI – anunță că pericolul a trecut.

Semnal continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

Unde pot fi consultate adăposturile de protecție civilă

Cetățenii pot consulta harta adăposturilor de protecție civilă din România în funcție de locația proprie.

Aplicația Globală InfoCons, în secțiunea SOS, pune la dispoziție lista adăposturilor de protecție civilă din țară. În funcție de zona selectată, aplicația generează automat harta cu cele mai apropiate adăposturi.

Pe teritoriul României sunt înregistrate 4.538 de adăposturi de protecție civilă, distribuite în toate județele.

Exercițiul „Miercurea Alarmărilor” are rolul de a crește gradul de pregătire al populației în fața situațiilor de urgență și de a testa funcționarea infrastructurii de alarmare publică.