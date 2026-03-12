Rămas bun, Rudi-bacsi Bodi! Președintele de onoare de la SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, condus pe ultimul drum

Sportul sătmărean este mai sărac. Bodi Rudolf, Rudi-bacsi, președinte de onoare al clubului SC Olimpia MCMXXI Satu Mare și unul dintre cei mai vechi și devotați susținători ai culorilor galben-albastre, a fost condus joi 12 martie, pe ultimul drum, după ce s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani.

Zeci de suporteri, prieteni și membri ai clubului SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, precum și reprezentanți a CSM Olimpia și ai Academiei Partium Satu Mare au fost prezenți la înmormântare pentru a-i aduce un ultim omagiu celui pe care toată lumea îl cunoștea drept „Rudi bácsi”. Pentru generații întregi de fani, acesta a fost mai mult decât un simplu suporter, fiind considerat o adevărată enciclopedie a fotbalului sătmărean.

Bodi Rudolf a trăit fiecare meci al Olimpiei cu aceeași pasiune încă din copilărie. Povestea adesea că tatăl său l-a dus pentru prima dată pe stadion la doar patru ani, moment care i-a marcat definitiv legătura cu echipa fanion a județului.

La ceremonia de înmormântare au fost prezenți și jucătorii, alături de staff-ul echipei SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, conduse de antrenorul Cristian Popa. Aceștia au dorit să-și arate respectul față de unul dintre cei mai loiali susținători ai clubului.

Cimitirul de pe strada Amațiului s-a îmbrăcat simbolic în galben și albastru. Suporterii au adus fulare ale Olimpiei, iar coroanele au fost decorate cu flori în culorile echipei.

Clubul Olimpia MCMXXI a anunțat că la următorul meci, cel de sâmbătă, împotriva echipei Viitorul Cluj, pe stadionul Someșul din Satu Mare, va fi ținut un moment de reculegere în memoria lui Bodi Rudolf.

De asemenea un moment de reculegere se va ține în memoria lui Rudolf Bodi și la începutul partidei de Liga a 2-a dintre CSM Olimpia și CS Dinamo București , meci ce se joacă de la ora 12,30 pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan.

„Rudi bácsi” a încetat din viață în data de 9 martie 2026, lăsând în urmă amintirea unei pasiuni neabătute pentru echipa sătmăreană și pentru fotbalul local.

Reprezentanții clubului au transmis și un mesaj emoționant pe pagina oficială de Facebook:

„Jucătorii, împreună cu staff-ul și suporterii, au fost astăzi la cimitirul de pe Amațului pentru a-și lua rămas bun de la cel care ne-a fost alături de la început. Promitem să nu te uităm, iar de acolo de sus să te facem mândru.”

Bodi Rudolf pleacă dintre noi, însă amintirea lui va rămâne în tribune, în poveștile suporterilor și în fiecare meci al Olimpiei. Dumnezeu să-l odihnească în pace.