RAZIE. Acțiune amplă a polițiștilor pe drumurile din Satu Mare

Sute de persoane verificate și zeci de sancțiuni aplicate

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 4 martie, între orele 10:00 și 13:00, o amplă acțiune în sistem integrat pe rețeaua de drumuri naționale și național-europene din județul Satu Mare.

Operațiunea a avut ca scop combaterea migrației ilegale și a contrabandei cu tutun și produse din tutun, precum și creșterea capacității de prevenire și depistare a transporturilor ilegale de persoane și bunuri accizabile.

Mai multe instituții implicate în acțiune

La activitate au participat polițiști rutieri, alături de structurile de investigare a criminalității economice și arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

De asemenea, acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de frontieră, al polițiștilor din cadrul Biroul pentru Imigrări Satu Mare și al reprezentanților Autoritatea Vamală Română.

Peste 400 de persoane legitimate

În cele trei ore de controale, oamenii legii au legitimat peste 400 de persoane și au verificat mai mult de 350 de autovehicule aflate în trafic.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 90 de sancțiuni contravenționale, pentru încălcarea prevederilor privind circulația pe drumurile publice, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto și respectarea perioadelor de conducere și odihnă ale șoferilor.

Totodată, au fost dispuse și măsuri complementare:

4 permise de conducere reținute

6 certificate de înmatriculare retrase

Șoferi depistați fără drept de a conduce

În timpul acțiunii, polițiștii au depistat doi conducători auto, în vârstă de 26 și 39 de ani, din județele Maramureș și Cluj, care conduceau autoturisme pe Varianta de Ocolire a municipiului Satu Mare – DN19H, deși aveau dreptul de a conduce suspendat.

Polițiștii continuă astfel de acțiuni pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale pe drumurile din județul Satu Mare, dar și pentru creșterea siguranței rutiere.