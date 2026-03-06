Regenerare urbană în zona cartierului Micro 15

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 32.610.762,92 LEI. PROIECTUL ESTE FINANȚAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI REGIONAL NORD-VEST 2021-2027.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții urbane, a cadrului fizic, social și economic, a vitalității în cartierul Micro 15, prin reabilitarea spațiului public din interiorul ansamblului de locuințe, în vederea creșterii gradului de accesibilitate și siguranță a acestuia pentru toate categoriile de persoane. Regenerarea urbană va contribui la bunăstarea populației, care va avea variante de petrecere a timpului liber în proximitatea reședinței.

Obiective specifice

1. Reconfigurarea, reabilitarea și extinderea legăturilor și deplasărilor pietonale, respectiv a traseelor pentru bicicliști.

2. Crearea unor spații atractive de odihnă și socializare, dotate cu mobilier urban cu caracter modular, concepute pentru toate categoriile de persoane, respectiv crearea unor locuri de joacă grupate pe categorii de vârstă și dotate cu echipamente specifice vârstei.

3. Implementarea unui sistem WI-FI și de supraveghere video, precum și reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat general, pentru a spori siguranța publică în zona vizată prin proiect.

Grup țintă

Reabilitarea spațiului urban vizat prin proiect se adresează atât locuitorilor din ansamblul de locuințe în interiorul căruia este situat, și anume Cartierul Micro 15, cât și celor care locuiesc în imobilele situate pe o rază de aproximativ 2 km de acesta (Cartierele Micro 14 și Micro 16, strada Careiului). Pe lângă locuitorii din zonă, care vor fi utilizatori zilnici, se adaugă locuitorii din zonele/cartierele limitrofe, care vor fi atrași prin modernizarea zonei, estimându-se un număr de utilizatori de 300 de persoane pe zi. Aceștia reprezintă beneficiarii direcți ai infrastructurii reabilitate, deoarece prin acest proiect se va reconfigura infrastructura sistemului pietonal și se va extinde sistemul mijloacelor alternative de mobilitate nepoluante din zonă. Totodată, prin evoluţia conceptului de accesibilitate și prin înțelegerea nevoilor variate ale utilizatorilor, este posibilă proiectarea unui spațiu public compatibil tuturor, construind un mediu urban incluziv, astfel încât toate categoriile de persoane din municipiul Satu Mare sunt beneficiari direcți ai structurii create prin proiect.

Beneficiarii indirecți sunt vizitatorii, turiștii, persoanele ce tranzitează municipiul Satu Mare.

Prin acest proiect se asigură accesul tuturor persoanelor cu dizabilități, indiferent de tipul dizabilității, la spațiul fizic al proiectului, la produsele informaționale și comunicative care se realizează prin proiect.

Descriere investiție

Investiția se adresează cu prioritate locuitorilor cartierului Micro 15, al doilea cartier construit în municipiu după inundațiile din anul 1970. Cartierul nu a fost reabilitat de la construirea sa. Necesitatea realizării investiției are la bază aspectul neîntreținut al spațiului public din vecinătatea zonelor de locuit, lipsa zonelor de agrement și dotărilor pentru petrecerea timpului liber, lipsa pistelor de bicicliști pentru asigurarea mobilității locuitorilor cartierului Micro 15 și nu numai, subdimensionarea trotuarelor pietonale și gradul de degradare al acestora. Căile de acces auto prezintă degradări, iar mobilierul urban este deficitar. Prin reabilitarea/reamenajarea spațiilor verzi din cartierul Micro 15 se dorește îmbunătățirea condițiilor de viață pentru toate categoriile de locuitori, respectiv asigurarea petrecerii plăcute a timpului liber în cadrul spațiilor publice verzi, prin activități de agrement. Acestea includ, dar nu sunt limitate la promenadă, relaxare și odihnă, joacă și activități sportive și educative. Deoarece spațiile verzi, care fac obiectul proiectului, deservesc o zonă de locuințe colective, se urmărește conturarea unor spații verzi care să susțină activități pentru întreaga comunitate. Spațiile verzi din Micro 15 se înscriu în principal în categoria spațiilor verzi aferente locuințelor de tip condominiu, alături de spațiile plantate aferente drumurilor publice. Acest tip de zonă, cu densitate ridicată a locuitorilor, are nevoie de o varietate de activități, pentru toate grupele de vârstă, cu includerea și acordarea unei atenții deosebite categoriilor vulnerabile. Sunt necesare următoarele intervenții: reamenajarea spațiilor (spații special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii etc.); construcția/reabilitarea/modernizarea trotuarelor, pistelor pentru bicicliști, aleilor pietonale, căilor de acces.

Reabilitarea zonei urbane va conduce la creşterea atractivităţii spaţiului urban, beneficiind 65.100 de persoane care se află în raza de 2 km a zonei urbane, dar și întreaga populație a municipiului. Se estimează că numărul pietonilor în zonă va creşte cu aproximativ 7.900 de persoane, respectiv numărul bicicliştilor cu 7.200 de persoane, reprezentând un procent de peste 6% din populația municipiului.

Proiectul este complementar cu proiectele: ,,Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate”, ,,Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare”, care a avut ca obiectiv reducerea emisiilor de CO2 prin îmbunătăţirea mobilităţii urbane, a mediului urban și creşterea calităţii vieţii, precum și cu proiecte din Lista proiectelor prioritare SIDU 2023-2030, dintre care menționăm proiectul ,,Reconversia şi refunctionalizarea terenurilor degradate şi neutilizate de pe malurile Someşului – Mal stâng “. Cele două proiecte sunt complementare, având amândouă același scop – revitalizarea spațiilor publice degradate din două cartiere învecinate, Micro 15 și Micro 16. În primul proiect se intervine asupra spațiului public din interiorul cartierului, iar în cel de-al doilea se intervine pe malul Someșului aflat în cartier. Prin intervenții integrate de regenerare urbană vor fi îmbunătățite condițiile de viață ale comunității din aceste cartiere, despărțite doar de Drumul Careiului și construite imediat după inundațiile din anii 1970.

Proiectul are funcții multiple și, pe lângă caracterul durabil, va avea un caracter social și educațional prin revitalizarea unui spațiu public din cartierul Micro 15 și redarea acestuia spre utilizare populației, respectiv elevilor și cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Bălcescu – Petöfi’’ și Grădiniței cu Program Prelungit nr. 13, care vor putea utiliza spațiul public regenerat pentru diferite activități educaționale sau extra curriculare.

Prin acest proiect are loc: reconfigurarea aleilor și trotuarelor pentru creșterea siguranței pietonilor și a gradului de accesibilitate; restructurarea locurilor de parcare și a garajelor; restricționarea accesului auto în anumite zone din interiorul cartierului pentru extinderea pistelor de bicicliști și a aleilor pietonale, astfel oferind posibilitatea creării unui circuit prin întreg cartierul Micro 15, ce va fi conectat la strada Careiului care este prevăzută cu o rețea de piste de bicicliști și trotuare pietonale; amenajarea peisagistică a spațiilor verzi existente și propuse prin completarea cu elemente vegetale decorative și arbori consumatori de CO2, în vederea îmbunătățirii calității aerului și sporirea atractivității și utilității spațiului public; crearea unor spații de odihnă și socializare în zonele centrale ale blocurilor de locuințe, ce constau în amplasarea unor pergole sau structuri acoperite tip pavilion și elemente de mobilier urban cu caracter modular, gândite pentru toate categoriile de vârstă, și care pot contribui la creșterea nivelului de incluziune socială, de apartenență și de identitate a zonei; crearea unor locuri de joacă grupate pe categorii de vârstă, fiecare dotate cu echipamente specifice vârstei; îmbunătățirea din punct de vedere funcțional și sanitar a spațiului public prin împrejmuirea cu gard de plasă a platformelor pentru tomberoane și dotarea cu cișmele cu apă potabilă și coșuri de gunoi a zonelor intens circulate; implementarea unui sistem de irigații prin aspersie și picurare pentru toată suprafața de spațiu verde alimentat de la rețeaua municipală; implementarea unui sistem WI-FI și de supraveghere video montat pe stâlpii de iluminat pentru a spori siguranța în zonă; reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat general, cu stâlpi și corpuri de iluminat stradal și pietonal. Printre acțiunile prevăzute amintim: zona carosabilă se va suprapune în întregime peste traseul carosabilului existent. Pe strada Arinului la km 0+100 se va realiza o stație de autobuz, având în vedere faptul că stația existentă se află marcată în banda de circulație, iar în momentul în care oprește autobuzul în stație, circulația pe sensul de mers spre strada Careiului se blochează. Zona parcărilor se va suprapune pe zonele de parcări existente, pe zonele degradate din interiorul cartierului și, nu în ultimul rând, pe amplasamentul garajelor existente, care vor fi demolate prin proiect. Numărul actual de garaje identificat este de 126 bucăți, cu o suprafață aferentă de 2123 mp. După sistematizarea zonelor aferente parcărilor se vor înființa un număr de 232 de locuri de parcare, din care un număr de 16 locuri pentru persoanele cu dizabilități. În ceea ce privește spațiul verde propus, acesta repune în folosință o parte din terenul degradat, rezultând o suprafață de 24.020 mp. Astfel, în zona centrală a spațiului studiat, spațiul verde încadrează amenajarea unui loc de joacă pentru copii, a unui teren de fitness în aer liber, care împreună cu amenajarea unor zone de petrecere a timpului liber situate între locuințele colective de pe strada Ozana, formează un spațiu de recreere în centrul zonei studiate. Se creează facilități pentru recreere activă pentru toate categoriile de vârstă (copii, adolescenți, vârstnici): plimbare, alergare, fitness în aer liber, echipamente de joacă pentru copii de diferite vârste.

Toate aceste acțiuni cuprinse în proiect vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor zonei și nu numai.

Termen de finalizare a proiectului: 30.11.2028