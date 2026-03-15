REZULTATE. Satu Mare a găzduit Concursul Național de  Matematică și Informatică „Grigore C. Moisil”

Elevii sătmăreni au obținut rezultate remarcabile clasându-se pe primele poziții în fața altor județe

Municipiul Satu Mare a fost, în perioada 13–15 martie 2026, gazda ediției a XXXVIII-a a Concursului Național de Matematică și Informatică „Grigore C. Moisil”, unul dintre cele mai importante concursuri dedicate elevilor pasionați de științele exacte.

Evenimentul a reunit elevi talentați și profesori din mai multe județe ale țării și a fost organizat sub egida Ministerului Educației și Cercetării, prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România – filiala Satu Mare și Asociația Excelența în Informatică SM.

Deschiderea oficială a competiției a avut loc la Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare, în prezența autorităților locale și naționale, a membrilor comisiilor științifice, a profesorilor coordonatori și a elevilor participanți. Probele concursului s-au desfășurat la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, unde elevii și-au demonstrat cunoștințele, gândirea logică și capacitatea de analiză.

Elevii din Satu Mare s-au remarcat prin rezultate foarte bune, urcând pe podium atât la secțiunea Informatică, cât și la secțiunea Matematică.

Printre elevii premiați la secțiunea de Informatică se numără

Nădășan C. A. Alexandru – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare / Centrul Județean de Excelență – Premiul I

Moroz N. A. Cristian-Andrei – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare / Centrul Județean de Excelență – Premiul II

Bojan-Cîmpean V. Tudor-Victor – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare / Centrul Județean de Excelență – Premiul II

Angel A. A. Rebecca Alexandra – Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare / Centrul Județean de Excelență – Premiul III

Pop F. C. Eduard-Mihai – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare / Centrul Județean de Excelență – Premiul III

La secțiune Matematică s-au remarcat următorii elevi:

Braica P. Rareș-Petrișor – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare – Locul I

Pintea M. A. Andrei Ionuț – Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare – Mențiune I

Andreica M. C. David – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare – Mențiune I

Secan D. I. Miruna Cezara – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare – Mențiune I