SĂNĂTATE Laboratorul Spitalului Municipal Carei, modernizat cu aparatură de ultimă generație printr-un proiect de peste 4,4 milioane de lei

Investiția finanțată din fonduri europene transformă compartimentul de microbiologie într-unul dintre cele mai bine echipate din țară și aduce servicii medicale moderne mai aproape de pacienții din Carei și din localitățile învecinate

Laboratorul de analize medicale al Spitalul Municipal Carei face un pas important spre medicina modernă, după finalizarea unui amplu proiect de dotare a compartimentului de microbiologie cu echipamente de ultimă generație. Investiția, în valoare de peste 4,44 milioane de lei, a fost realizată prin fonduri europene și are ca scop îmbunătățirea semnificativă a calității serviciilor medicale oferite pacienților din Carei și din întreaga zonă.

Laborator modern pentru analize microbiologice complexe

Potrivit primarului municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs, proiectul reprezintă un nou pas în procesul continuu de modernizare a unității medicale locale.

„Continuăm să dotăm Spitalul Municipal Carei. Laboratorul acestuia devine unul dintre cele mai bine echipate din țară pe partea de microbiologie. Printr-un proiect din fonduri europene de 4,44 milioane de lei, laboratorul a fost dotat cu echipamente de ultimă generație în materie de microbiologie, care vor permite realizarea unor analize moderne și complexe”, a declarat edilul.

Noile echipamente permit efectuarea unor investigații microbiologice avansate, esențiale pentru diagnosticarea rapidă și corectă a diferitelor infecții, contribuind astfel la creșterea eficienței actului medical și la îmbunătățirea tratamentelor administrate pacienților.

Servicii medicale mai bune, mai aproape de comunitate

Implementarea proiectului intitulat „Investiții în infrastructura compartimentului de microbiologie al laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Carei” va avea un impact direct asupra calității serviciilor medicale din zonă. Locuitorii din municipiu și din localitățile învecinate vor beneficia de analize moderne, realizate cu tehnologie de ultimă generație, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze către alte centre medicale.

„Ne dorim ca locuitorii din Carei și din zona înconjurătoare să aibă acces la servicii medicale tot mai bune, aproape de casă. Așa cum administrația locală investește constant în modernizarea spitalului și în dotarea acestuia cu aparatură performantă, suntem convinși că echipa medicală își va desfășura activitatea cu profesionalism, empatie și dedicare față de pacienți, pentru ca împreună să oferim servicii medicale de calitate”, a adăugat primarul Monica Giurgiu-Kovacs.

Investiție europeană pentru consolidarea sistemului medical

Proiectul are o valoare totală de 4.441.786 de lei și este finanțat prin Programul Sănătate.

Obiectivul general al investiției îl reprezintă asigurarea accesului egal la servicii medicale și consolidarea rezilienței sistemului de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, în cadrul Spitalului Municipal Carei.

Prin această investiție, administrația locală își propune să continue modernizarea infrastructurii medicale și să creeze condiții tot mai bune pentru pacienți și pentru personalul medical, consolidând rolul spitalului ca unitate sanitară importantă pentru întreaga regiune.