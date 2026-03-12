SĂNĂTATE Peste 1.400 de cazuri de infecții respiratorii într-o săptămână în județul Satu Mare

Cele mai multe îmbolnăviri se înregistrează la adulți, iar pneumoniile afectează în special persoanele de peste 65 de ani. Autoritățile sanitare continuă campania de vaccinare antigripală

Infecțiile respiratorii continuă să afecteze populația județului Satu Mare în sezonul rece 2025–2026. Datele centralizate pentru săptămâna 2–8 martie 2026 arată un număr semnificativ de îmbolnăviri, însă situația rămâne monitorizată atent de specialiștii din domeniul sănătății publice.

Peste 1.400 de cazuri într-o singură săptămână

Potrivit raportării epidemiologice aferente săptămânii S10 (02.03–08.03.2026), la nivelul județului Satu Mare s-au înregistrat 1.460 de cazuri de infecții respiratorii acute, incluzând infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), pneumonii și gripă.

Situația detaliată indică:

1.056 cazuri de IACRS ,

396 cazuri de pneumonie ,

8 cazuri de gripă.

În același timp, campania de imunizare continuă, iar până la data de 8 martie 2026, 14.513 persoane din grupele de risc au fost vaccinate antigripal cu vaccin prescris de medicii de familie.

Grupele de vârstă cele mai afectate

Analiza datelor raportate de medicii de familie arată diferențe semnificative în funcție de categoria de vârstă.

Cele mai multe infecții acute ale căilor respiratorii superioare s-au înregistrat la grupa de vârstă 15–49 de ani, cu 256 de cazuri.

În cazul pneumoniilor, cele mai afectate sunt persoanele de peste 65 de ani, unde au fost raportate 166 de cazuri, ceea ce confirmă vulnerabilitatea acestei categorii.

În ceea ce privește gripa, cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate la copiii cu vârsta între 0 și 1 an, fiind înregistrate 5 cazuri.

Niciun caz nou de COVID-19

Veștile sunt însă mai bune în ceea ce privește evoluția pandemiei. În perioada 2–8 martie 2026, nu a fost înregistrat niciun caz pozitiv de COVID-19 în județul Satu Mare.

Datele epidemiologice arată că numărul îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 a scăzut constant în ultimele luni, ajungând în prezent la niveluri foarte reduse.

Recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor

Specialiștii în sănătate publică recomandă menținerea măsurilor de prevenție pentru limitarea răspândirii virusurilor respiratorii.

În unitățile sanitare se recomandă triaj epidemiologic zilnic pentru personal, utilizarea echipamentelor de protecție, menținerea stocurilor de antivirale și continuarea vaccinării personalului medical nevaccinat.

De asemenea, angajatorii sunt sfătuiți să evite aglomerările la locul de muncă, să aerisească periodic spațiile și să încurajeze vaccinarea antigripală a angajaților.

În școli și grădinițe se recomandă triaj observațional zilnic, informarea părinților privind simptomele infecțiilor respiratorii și izolarea la domiciliu a copiilor care prezintă semne de boală.

Sfaturi pentru populație

Medicii recomandă populației să consulte medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, să mențină o igienă riguroasă a mâinilor, să evite aglomerațiile și să poarte mască de protecție atunci când prezintă simptome.

Totodată, specialiștii subliniază importanța continuării vaccinării antigripale, în special pentru persoanele vulnerabile: vârstnici, gravide, persoane cu boli cronice sau cu sistem imunitar slăbit.