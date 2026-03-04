SĂNĂTATE PUBLICĂ Peste 1.600 de cazuri de infecții respiratorii în Satu Mare într-o săptămână

Cele mai multe cazuri de pneumonie au fost înregistrate la vârstnici, iar un singur caz de COVID-19 confirmă intensitate redusă a virusului

În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, județul Satu Mare a raportat 1.643 de cazuri de infecții respiratorii acute, potrivit datelor centralizate de la medicii de familie. Situația include atât viroze, cât și pneumonii și gripă, arătând o activitate clinică semnificativă în rândul populației.

Distribuția cazurilor pe tipuri de infecții

Din totalul raportat:

1.147 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS);

424 cazuri de pneumonie;

72 cazuri de gripă.

Categoria de vârstă 15–49 ani a înregistrat cele mai multe cazuri de IACRS (267) și cele mai multe cazuri de gripă (19).

În ceea ce privește pneumoniile, cei mai afectați au fost vârstnicii de peste 65 de ani, cu 157 de cazuri, cel mai ridicat număr dintre toate grupele de vârstă.

Situația pe grupe de vârstă

Situația cazurilor de infecții respiratorii în județul Satu Mare, în perioada 23 februarie – 1 martie 2026, se prezintă astfel:

Copiii între 0 și 1 an au înregistrat 95 de cazuri de IACRS, 15 cazuri de pneumonie și 9 cazuri de gripă.

Copiii între 2 și 4 ani au avut 144 de cazuri de IACRS, 18 pneumonii și 12 gripe.

Copiii și adolescenții între 5 și 14 ani au înregistrat 214 cazuri de IACRS, 22 pneumonii și 17 gripe.

Persoanele între 15 și 49 de ani au raportat 267 cazuri de IACRS, 69 pneumonii și 19 gripe.

Persoanele între 50 și 64 de ani au avut 226 cazuri de IACRS, 143 pneumonii și 9 gripe.

Vârstnicii peste 65 de ani au înregistrat 201 cazuri de IACRS, 157 pneumonii și 6 gripe.

Această structură arată că cele mai multe cazuri de IACRS și gripă au fost înregistrate în grupa de 15–49 de ani, în timp ce pneumoniile au afectat preponderent vârstnicii peste 65 de ani.

Vaccinare antigripală

De la începutul sezonului rece și până la data de 1 martie 2026, 14.510 persoane din grupele de risc au fost vaccinate împotriva gripei, vaccinurile fiind prescrise și administrate de medicii de familie.

Această acțiune de prevenție rămâne esențială pentru protecția categoriilor vulnerabile.

Situația COVID-19

În aceeași perioadă a fost confirmat un singur caz nou de COVID-19, ceea ce indică menținerea intensității virusului la un nivel scăzut, similar cu săptămâna anterioară.

Recomandări pentru populație

Autoritățile sanitare reamintesc importanța respectării măsurilor de igienă și recomandă:

evitarea aglomerațiilor în cazul apariției simptomelor;

prezentarea la medic la primele semne de boală;

continuarea vaccinării antigripale pentru grupele de risc.

Menținerea precauțiilor și imunizarea corespunzătoare rămân cele mai eficiente metode de protecție împotriva infecțiilor respiratorii în această perioadă.