Sătmăreni blocați temporar în Dubai… Totul normal, dar au existat momente de tensiune în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce autoritățile au emis o alertă de securitate

Mai mulți sătmăreni aflați în Dubai au trecut prin momente de tensiune în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce autoritățile au emis o alertă de securitate privind un potențial pericol, recomandând populației să se adăpostească în spații sigure. Aceștia au coborât în recepția hotelului unde au stat timp de 2h până ce pericolul a dispărut.

Potrivit mesajului primit pe telefoanele mobile, era vorba despre o posibilă amenințare cu rachete, iar cetățenii erau sfătuiți să evite zonele deschise, ferestrele și ușile și să aștepte instrucțiuni oficiale.

Sătmărenii contactați au precizat că alerta a fost transmisă în cursul nopții, însă nu s-a produs niciun incident. În prezent, situația este calmă, iar viața în oraș se desfășoară normal, fără restricții vizibile. „Totul este în regulă acum, lumea se plimbă, nu sunt probleme”, ne-au transmis aceștia.

Deși momentul a creat îngrijorare, autoritățile locale nu au raportat evenimente care să confirme materializarea amenințării. Pentru cei aflați în zonă, alerta a fost una preventivă, iar activitatea cotidiană a fost reluată în mod obișnuit în cursul zilei de duminică.

Situația rămâne sub monitorizare, iar românii aflați în Emiratele Arabe Unite sunt sfătuiți să urmărească în continuare comunicările oficiale ale autorităților locale.