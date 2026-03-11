SECURITATE. Mircea Govor: Siguranța românilor din zonele de conflict trebuie să fie o prioritate absolută

Deputatul PSD de Satu Mare atrage atenția, într-o declarație politică depusă în Parlament, asupra dificultăților întâmpinate de cetățenii români rămași în zone afectate de conflictul dintre Israel și Iran

Deputatul de Satu Mare, Mircea Govor, a susținut în Parlamentul României o declarație politică în care a subliniat că siguranța cetățenilor români aflați în zone de conflict trebuie să reprezinte o prioritate absolută pentru statul român.

Intervenția parlamentarului vine în contextul escaladării tensiunilor dintre Israel și Iran, situație care a generat dificultăți pentru sute de români aflați în regiune.

Români blocați în zone de conflict

Potrivit deputatului, numeroși cetățeni români s-au confruntat cu momente de incertitudine, fiind nevoiți să aștepte zile întregi fără informații clare privind posibilitatea de a reveni în siguranță în țară.

„În contextul escaladării conflictului dintre Israel și Iran, sute de cetățeni români s-au aflat în situația dificilă de a rămâne blocați în regiune, fără certitudinea că pot reveni rapid și în siguranță în țară”, a subliniat Mircea Govor.

Operațiuni de repatriere

Primele operațiuni de evacuare au adus în România peste 300 de persoane din Israel. Cu toate acestea, parlamentarul consideră că situația ridică o întrebare esențială legată de capacitatea statului român de a interveni rapid în astfel de crize internaționale.

În opinia sa, experiența recentă ar trebui să determine autoritățile să consolideze mecanismele de reacție și coordonare în situații de urgență.

Responsabilitatea statului român

Deputatul social-democrat a subliniat că protejarea cetățenilor români aflați în zone de risc nu trebuie tratată cu ezitări birocratice sau comunicări ambigue.

„România trebuie să învețe din această experiență și să își consolideze mecanismele de reacție și coordonare, astfel încât niciun cetățean român să nu se simtă singur atunci când se află într-o zonă de risc. Siguranța românilor nu poate fi tratată cu ezitări birocratice sau comunicări ambigue. Este o responsabilitate fundamentală a statului român”, a transmis Mircea Govor.