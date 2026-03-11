SECURITATE. România devine punct logistic pentru operațiunile SUA din Orientul Mijlociu

Statele Unite ar urma să trimită 400–500 de militari și echipamente pentru misiuni de supraveghere și realimentare, folosind bazele aeriene de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a avizat solicitarea Statelor Unite privind dislocarea temporară de resurse militare pe teritoriul României, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Orientul Mijlociu. Decizia a fost supusă votului și în Parlament.

Misiuni de supraveghere și sprijin logistic

Potrivit informațiilor oficiale, forțele americane vor utiliza două baze aeriene din România: Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu și Baza Aeriană Câmpia Turzii.

Operațiunile vor avea un caracter defensiv și logistic, fiind orientate spre misiuni de supraveghere și realimentare în aer pentru operațiuni desfășurate în Orientul Mijlociu.

Aproximativ 500 de militari americani

Conform solicitării aprobate de CSAT, Statele Unite ar urma să trimită în România aproximativ 400–500 de militari, împreună cu echipamente de observație, drone și avioane de realimentare în aer. Surse oficiale au precizat că primele care ar putea ajunge în România sunt aeronavele destinate realimentării în aer.

Dislocarea este prevăzută pentru o perioadă temporară de 90 de zile. O eventuală prelungire ar necesita o nouă convocare a CSAT.

Rolul bazelor aeriene

Surse apropiate discuțiilor au precizat că alegerea celor două baze are la bază considerente logistice.

La baza de la Câmpia Turzii vor fi amplasate sistemele de observație și culegere de informații, inclusiv drone, precum și o parte dintre avioanele de realimentare. De altfel, în prezent, SUA au deja dislocat un detașament de drone MQ-9 Reaper la această bază.

Evaluarea riscurilor de securitate

În ceea ce privește nivelul de amenințare regională, surse oficiale au declarat că situația de securitate nu s-a modificat față de zilele precedente, chiar și în contextul dislocării suplimentare de trupe americane.

Autoritățile române subliniază că operațiunile au un caracter defensiv și sunt menite să consolideze cooperarea strategică dintre România și Statele Unite ale Americii în cadrul parteneriatului militar existent.