Ședința Comitetului de Bazin Someș-Tisa de Ziua Internaţională a apei

Administrația Bazinală de Apă (ABA) Someș-Tisa a organizat marți, 17 martie 2026, la Cluj-Napoca, ședința festivă a Comitetului de Bazin Someș-Tisa. Evenimentul marchează Ziua Mondială a Apei, care este sărbătorită anual în data de 22 martie.

În cadrul acestui eveniment, au fost abordate tematici care vizează consultarea publică privind documentul „Probleme importante de gospodărire a apelor în spaţiul hidrografic Someş-Tisa”, gestionarea sustenabilă a resurselor de apă în context transfrontalier și aplicarea Directivelor Uniunii Europene în domeniul apelor.

Datorită caracterului transfrontalier al arealului hidrografic Someș-Tisa, se menține o colaborare constantă cu partenerii externi pentru identificarea și soluționarea problemelor comune privind managementul resurselor de apă.

În acest sens, alinierea la Directiva Cadru Apă și la legislația europeană în domeniu reprezintă o prioritate strategică, dar și o provocare în asigurarea unui management eficient.

Tema din acest an a Zilei Mondiale a Apei, “Apa și egalitatea de gen”, aleasă de către UN-Water, organismul de coordonare a problemelor legate de apă al Organizaţiei Naţiunilor Unite, evidențiază legătura strânsă dintre managementul apei și egalitatea de șanse.

Totodată, tema subliniază rolul important al femeilor ca specialiști, lideri și factori de decizie în domeniul gospodăririi apelor.

La întâlnire au participat reprezentanți ai autorităţilor publice locale, ai utilizatorilor de apă, precum şi factori decizionali din domeniul mediului din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj.

La nivelul fiecărui bazin hidrografic din România este organizat un Comitet de Bazin. La nivelul arealului Someş-Tisa, acesta are în componenţă 20 de membri, numiţi şi aleşi în condiţiile legii.

Rolul Comitetului de Bazin:

– Promovarea participării tuturor celor implicaţi ca parte consultativă în luarea deciziilor din domeniul gospodăririi apelor;

– Prin atribuţiile ce-i revin, comitetul se implică în implementarea politicii europene în domeniul apei, respectiv a Directivelor Uniunii Europene, care au fost transpuse şi armonizate în legislaţia românească;

– Activitatea Comitetului de Bazin se desfăşoară după principiile gospodăririi durabile a resurselor de apă: gospodărirea apelor pe bazine hidrografice, solidaritatea umană şi interesul comun.

Pentru desfăşurarea activităţii, comitetul are un Secretariat Tehnic Permanent, asigurat de către Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa.