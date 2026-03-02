SPRIJIN Continuă înscrierile la Centrul de zi pentru copii de pe Ostrovului

Program dedicat copiilor între 6 și 15 ani din familii aflate în situații vulnerabile

Înscrierile continuă la Centrul de zi pentru copii de pe Ostrovului, unde sunt așteptați copiii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, proveniți din familii aflate în situații vulnerabile.

Centrul are ca obiectiv principal prevenirea abandonului familial, a instituționalizării și a abandonului școlar în rândul copiilor aflați în situație de risc. Prin activitățile desfășurate, beneficiarii primesc sprijin educațional, consiliere și suport adaptat nevoilor lor, într-un mediu sigur și prietenos.

Programul urmărește nu doar susținerea performanței școlare, ci și dezvoltarea personală și socială a copiilor, contribuind la integrarea lor armonioasă în comunitate.

Unde se pot obține informații

Părinții sau aparținătorii interesați pot obține detalii suplimentare direct la sediul centrului, situat pe strada Uzinei nr. 28. Informații sunt disponibile și telefonic, la numărul 0771 202 514.

Reprezentanții centrului îi încurajează pe cei care se încadrează în criteriile menționate să profite de această oportunitate, menită să ofere copiilor sprijin real și șanse egale la educație și dezvoltare.