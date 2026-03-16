TRADIȚII Satu Mare intră în atmosfera sărbătorilor: Târgul de Paște revine în Piața Libertății

Meșteri populari, produse tradiționale, spectacole pentru copii și multă culoare vor anima centrul istoric al municipiului între 27 martie și 12 aprilie

Municipiul Satu Mare se pregătește să întâmpine sărbătorile pascale într-o atmosferă festivă. În perioada 27 martie – 12 aprilie, centrul istoric al orașului va găzdui o nouă ediție a Târgului de Paște, un eveniment devenit deja tradiție, care aduce împreună meșteșugari, producători locali și numeroase activități dedicate publicului de toate vârstele.

Piața Libertății, locul întâlnirii cu tradițiile pascale

Târgul va avea loc în Piața Libertății, unde vizitatorii vor putea descoperi căsuțele meșterilor populari și ale producătorilor locali. Aceștia vor expune o gamă variată de produse specifice sărbătorilor pascale: bunătăți tradiționale, delicii culinare, decorațiuni artizanale și ornamente pentru masa festivă.

Decorurile colorate, pregătite special pentru acest eveniment, vor transforma centrul orașului într-un spațiu plin de viață, unde sătmărenii și turiștii vor putea petrece momente plăcute în apropierea sărbătorilor.

Programe speciale pentru copii

Cei mici vor avea parte de numeroase surprize și activități interactive. Printre acestea se numără spectacolul „Zâna Primăverii și Iepurașul Țup-Țup”, un program special conceput pentru copii, dar și marea vânătoare de ouă de Paște, un moment mult așteptat de micii participanți.

De asemenea, vor fi organizate întâlniri interactive dedicate tradițiilor pascale, menite să aducă mai aproape de copii obiceiurile și simbolurile acestei perioade.

Trenulețul Iepurașului revine în parc

Unul dintre punctele de atracție ale evenimentului va fi Trenulețul Iepurașului, care va circula zilnic pe traseul din parcul central, oferindu-le copiilor momente de bucurie și o experiență de neuitat.

Eveniment organizat în parteneriat

Târgul de Paște din Satu Mare este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană – Produs Sătmărean.

Evenimentul promite să aducă în centrul orașului spiritul sărbătorilor pascale, tradițiile autentice și momente de bucurie pentru întreaga comunitate.