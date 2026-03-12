TRANSPORT PUBLIC Devieri de trasee și suspendare stații în Satu Mare de Ziua maghiarilor de pretutindeni

Duminică, 15 martie, între orele 16.00 și 19.00, mai multe linii de transport public vor circula pe rute deviate din cauza manifestărilor dedicate comunității maghiare

Transurban Satu Mare informează că, duminică, 15 martie 2026, pe durata manifestărilor dedicate Zilei maghiarilor de pretutindeni, circulația liniilor 1, 3, 3II, 15 și 16 va fi deviată pe tronsonul Piața Libertății – Piața J. Calvin – strada Ștefan cel Mare – Piața Eroii Revoluției. În această perioadă, stațiile de autobuz de pe strada I. Maniu, strada Ștefan cel Mare (zona Spitalului Vechi) și stația Casa de Modă vor fi suspendate temporar.

Traseele deviate

Linia 1

Brândușa – Pod Golescu – strada C. Brâncoveanu – strada A.I. Cuza – V. Lucaciu – Muzeu – Gara C.F.R.

Linia 3

Cursa cu plecare la 15:55 de la Aquastar: Gh. Barițiu – Ady Endre – Unirii – strada Caișilor – Piața Mare, apoi traseul obișnuit

Din Carpați 2: Careiului – Pod Golescu – strada Martirilor Deportați – strada Luko Bela – strada Unirii – strada Ady Endre, apoi traseul obișnuit

Linia 3II

De pe Gorunului: Barițiu – strada Rodnei – V. Lucaciu – Gh. Doja, apoi traseul obișnuit

De la Auchan: Careiului – Pod Golescu – strada Martirilor Deportați – strada Luko Bela – strada Unirii – strada Ady Endre, apoi traseul obișnuit

Linia 15

De pe Amațiului: Micro 17 – Careiului – Pod Golescu – strada C. Brâncoveanu – strada A.I. Cuza – V. Lucaciu – Muzeu – Gara C.F.R.

Linia 16

Dinspre 14 Mai: Rodnei – Ady Endre – Unirii – strada Caișilor – Piața Mare, apoi traseul obișnuit

De la Auchan: Careiului – Pod Golescu – strada Martirilor Deportați – strada Luko Bela – strada Unirii – strada Ady Endre, apoi traseul obișnuit

Recomandări pentru călători

Călătorii sunt rugați să consulte traseele deviate și să planifice călătoria în consecință pentru a evita întârzierile. Transurban Satu Mare mulțumește pentru înțelegere și recomandă respectarea indicațiilor echipelor de control și semnalizării rutiere speciale din zona evenimentelor.