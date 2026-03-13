Un cadru relaxant. Open Stage un eveniment deschis, în cadrul căreia vor fi propuse o serie de discuții pe teme de actualitate pentru tineri

Într-o lume în care opiniile diferite pot deveni cu ușurință motive de conflict sau neînțelegere, spațiile în care tinerii pot discuta deschis și respectuos devin esențiale. Este important ca elevii și tinerii să aibă oportunitatea de a aborda subiecte relevante pentru viața lor, să își exprime liber punctele de vedere și să descopere perspective noi, pe care poate nu le-au luat până atunci în considerare.

În acest sens, Consiliul Județean al Elevilor Satu Mare (CJE SM), în parteneriat cu asociația „Cu voi și pentru voi”, va organiza în data de 15 martie, începând cu ora 16:00, în sala mare de evenimente a Casei Meșteșugarilor, evenimentul Open Stage.

Elevii și toți cei interesați sunt invitați să participe la această întâlnire dedicată dialogului deschis, în cadrul căreia vor fi propuse o serie de discuții pe teme de actualitate pentru tineri.

Printre subiectele abordate se numără rolul culturii în formarea identității personale, prejudecățile sociale și modul în care acestea influențează relațiile dintre oameni, implicarea civică a tinerilor sau adaptarea la viața universitară și provocările mutării într-un centru universitar.

Evenimentul își propune să creeze un cadru relaxat, dar constructiv, în care participanții să poată interveni liber în discuții, să își împărtășească experiențele și să adreseze întrebări invitaților. Dialogul va fi susținut de persoane cu experiență și expertiză în domeniile prezentate, iar discuțiile vor fi mediate de către echipa CJE Satu Mare, care va facilita schimbul de idei și va încuraja participarea activă a publicului.

Prin organizarea evenimentului Open Stage, Consiliul Județean al Elevilor Satu Mare își propune să promoveze spiritul critic, deschiderea către dialog și implicarea tinerilor în discuții relevante pentru comunitate. Totodată, inițiativa urmărește să creeze o platformă prin care elevii și tinerii din județ să își poată exprima opiniile într-un cadru sigur și constructiv, contribuind astfel la dezvoltarea unei comunități mai implicate și mai conectate la realitățile sociale.

Participarea la eveniment este liberă, iar organizatorii îi încurajează pe toți cei interesați să ia parte la această experiență de dialog și reflecție.