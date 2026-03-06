Un loc al speranței: Asociația Nevăzătorilor din Satu Mare are un nou sediu

Un reportaj de la inaugurare precum și un interviu cu Vasile Bura, președintele Asociației Nevăzătorilor Satu Mare, în ediția de marți a emisiunii Actualitatea sătmăreană

Un spațiu nou, dar mai ales o nouă șansă la comunitate și la speranță pentru sute de oameni. De vineri, 6 martie, Filiala Satu Mare a Asociația Nevăzătorilor din România funcționează într-un nou sediu, pe strada Nicolae Golescu nr. 39, într-un loc care se dorește mai mult decât o simplă clădire: un refugiu al solidarității și al prieteniei pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Anunțul a fost făcut și de Primăria Municipiului Satu Mare, care a transmis pe pagina oficială că sprijină permanent inițiativele menite să îmbunătățească viața persoanelor nevăzătoare și că noul sediu reprezintă un pas important pentru comunitate.

La inaugurare au participat membri ai asociației,primarul municipiului Satu Mare, Ganor Kereskenyi, medical Mircea Muncean, directorul adjunct al Bibliotecii județene, Paula Horotan, invitați și prieteni ai acestei comunități discrete, dar puternice. Atmosfera nu a fost una protocolară, ci mai degrabă una de familie. Fără tăieri de panglică spectaculoase, dar cu multă emoție și cu sentimentul că pentru mulți oameni această zi înseamnă un nou început.

Aproape 600 de membri în județ

Președintele filialei, Vasile Bura, spune că asociația numără aproape 600 de membri în județul Satu Mare.

„La finalul anului trecut aveam 593 de membri. În realitate, estimăm că în județ sunt peste 1100 de persoane cu deficiențe de vedere. Rolul nostru este să îi aducem împreună, să îi ajutăm și să îi scoatem din izolare”, explică acesta.

Pentru mulți dintre ei, cel mai mare pericol nu este lipsa vederii, ci singurătatea.

„Tendința unei persoane cu dizabilitate vizuală este să se izoleze, să nu mai iasă din casă, să nu mai socializeze. Tocmai de aceea organizăm activități și evenimente, pentru ca oamenii să vină împreună, să vorbească, să își depene amintiri și să simtă că fac parte dintr-o comunitate”, spune Vasile Bura.

Un sediu construit cu sacrificii

Asociația a funcționat timp de peste trei decenii într-un spațiu de pe strada Mihai Viteazu. Mutarea nu a fost una simplă.

Noul sediu a fost preluat de la municipalitate, însă spațiul era într-o stare dificilă.

„Când am venit aici era plin de bălării și mizerie. Am investit mult, inclusiv printr-un credit, pentru a-l amenaja. Interiorul este acum gata și sperăm să fie un loc cald și primitor pentru membrii noștri”, spune președintele filialei.

Exteriorul clădirii urmează să fie amenajat pe viitor, în funcție de resursele financiare ale asociației.

Un loc pentru socializare și sprijin

Noul sediu nu este doar un birou administrativ. Este un loc unde membrii se pot întâlni, pot socializa și pot participa la activități adaptate.

Aici se pot juca șah ,sportul minții foarte popular în rândul nevăzătorilor ,există reviste tipărite în alfabet Braille, cărți audio și diferite materiale adaptate.

Dar rolul asociației este și unul foarte practic: sprijinirea persoanelor în obținerea drepturilor legale.

„Noi îi ajutăm să își întocmească dosarele pentru drepturile de la direcțiile sociale. Pentru o persoană care nu vede este foarte greu să stea la cozi sau să completeze formulare. De aceea venim noi în sprijinul lor”, explică Vasile Bura.

Visul unui centru social

Pe termen lung, conducerea filialei visează la ceva și mai ambițios: transformarea sediului într-un centru de zi pentru persoane cu deficiențe de vedere.

„Mi-aș dori să avem un centru unde oamenii să vină zilnic, să participe la activități, la ergoterapie, să petreacă timp împreună. Ar fi nevoie de finanțare serioasă, dar dacă nu ai planuri, nu ajungi nicăieri”, spune Bura.

Viața cu dizabilitate, între obstacole și prejudecăți

Dincolo de activități și proiecte, realitatea rămâne dificilă pentru mulți nevăzători.

Accesul la un loc de muncă este extrem de complicat, iar veniturile sunt foarte mici. Indemnizația pentru o persoană cu handicap grav este de aproximativ 729 de lei pe lună.

„Foarte mulți trăiesc la limita subzistenței. Dacă din acești bani trebuie să plătești medicamente sau facturi, este foarte greu”, spune președintele filialei.

Pe lângă dificultățile financiare, există și bariere sociale.

„Prima reacție a multor oameni este: «Vai, săracul!». Dar când intri în contact cu o persoană nevăzătoare îți dai seama că este un om normal, cu hobby-uri, cu pasiuni, cu visuri”, spune Vasile Bura.

Tehnologia schimbă vieți

Totuși, în ultimii ani, tehnologia a deschis multe uși.

Smartphone-urile, aplicațiile de citire vocală și cărțile audio le permit persoanelor nevăzătoare să citească, să comunice și să fie mai independente.

„Putem folosi e-mailul, Facebook, WhatsApp, putem asculta cărți și putem accesa informații foarte ușor. Tehnologia a schimbat enorm viața persoanelor cu deficiențe de vedere”, spune președintele asociației.

O comunitate care merită văzută

Inaugurarea noului sediu a fost, în primul rând, o lecție de umanitate.

Într-o societate în care graba și indiferența par să domine, oamenii din această comunitate demonstrează că solidaritatea, prietenia și dorința de a merge mai departe pot face diferența.

Iar noul sediu de pe strada Nicolae Golescu nu este doar o adresă pe hartă. Este un loc în care sute de oameni știu că nu sunt singuri.

Un reportaj amplu realizat la inaugurare, precum și interviul cu președintele filialei, Vasile Bura, vor putea fi urmărite marți, de la ora 20:00, la Nord Vest TV, în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană.