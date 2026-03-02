URGENȚE. Avalanșă de cazuri la UPU Satu Mare: 135 de internări în 72 de ore

Sistemul de urgență, pus la încercare: 460 de prezentări la UPU Satu Mare

Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a înregistrat un nou val de prezentări în ultimele zile, confirmând presiunea constantă asupra sistemului medical de urgență. În intervalul 27 februarie – 2 martie 2026, nu mai puțin de 460 de pacienți au solicitat asistență medicală, acuzând diverse afecțiuni.

Patru zile, sute de cazuri

Potrivit datelor oficiale ale Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare, în perioada menționată au fost înregistrate 460 de prezentări. Cazurile au variat de la urgențe minore până la situații critice, fiecare pacient fiind evaluat conform protocoalelor medicale în vigoare.

Volumul ridicat de solicitări reflectă atât diversitatea patologiilor întâlnite, cât și nevoia comunității de acces rapid la servicii medicale specializate.

Peste o sută de cazuri critice

Din totalul pacienților, 117 au fost încadrați la categoria „critici”, necesitând intervenție rapidă și monitorizare atentă. Alte 264 de cazuri au fost considerate urgențe, în timp ce 79 de persoane s-au prezentat cu afecțiuni non-urgente.

Această distribuție subliniază complexitatea activității din cadrul UPU, unde personalul medical trebuie să gestioneze simultan situații care pot face diferența între viață și moarte.

135 de pacienți internați

În urma evaluării medicale, 135 de pacienți au necesitat internare pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Decizia internării a fost luată în funcție de gravitatea cazurilor și de necesitatea supravegherii medicale continue.

Datele arată, încă o dată, importanța funcționării eficiente a serviciilor de urgență și a colaborării dintre UPU și secțiile spitalului, pentru a asigura continuitatea actului medical.

Activitatea intensă din aceste zile confirmă rolul esențial al Unității de Primiri Urgențe în gestionarea problemelor medicale acute ale comunității sătmărene, într-un context în care fiecare oră poate fi decisivă.