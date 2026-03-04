VIDEO/FOTO: CAPTURĂ. Intervenție ca în filme la Satu Mare: traficant de droguri, prins în flagrant la frontieră

Traficant prins imediat după trecerea frontierei; operațiune amplă desfășurată pe teritoriul județului

Județul Satu Mare a fost, în seara de 3 martie 2026, scena unei capturi importante de droguri de mare risc. Aproximativ 12 kilograme de 3-CMC („cristal”) au fost descoperite și confiscate în localitatea Horea, imediat după trecerea frontierei în România.

Acțiunea, desfășurată pe teritoriul județului, a vizat un bărbat de 41 de ani, cercetat pentru trafic internațional și trafic intern de droguri de mare risc.

Flagranț la Horea, județul Satu Mare

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi procurat substanțele din Belgia, transportându-le în România cu autoturismul personal, în vederea comercializării.

Acesta a fost prins în flagrant în localitatea Horea, județul Satu Mare, la scurt timp după ce a trecut granița. Intervenția rapidă a forțelor de ordine a împiedicat introducerea pe piața locală și națională a unei cantități semnificative de droguri de mare risc.

Armă letală descoperită în mașină

În timpul controlului efectuat asupra autoturismului, anchetatorii au descoperit, ascuns în compartimentul motor, un pistol letal calibru 9 mm, prevăzut cu încărcător.

Descoperirea armei amplifică gravitatea faptelor cercetate și subliniază riscurile asociate traficului de droguri în zona de frontieră.

Cooperare între structuri specializate

Operațiunea a fost documentată de polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, cu sprijinul polițiștilor de frontieră din Satu Mare și Oradea.

Faptul că flagrantul a avut loc în județul Satu Mare evidențiază importanța strategică a zonei de frontieră și atenția sporită acordată combaterii traficului de droguri pe această rută.

Reținere și propunere de arestare

La data de 4 martie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea bărbatului, urmând ca judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Cluj să analizeze propunerea de arestare preventivă.

Pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Captura realizată la Horea confirmă încă o dată rolul esențial al structurilor de ordine publică din județul Satu Mare în combaterea traficului de droguri la frontiera de vest a României.