Ziua Porților Deschise pentru clasa pregătitoare, la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare

Părinții care doresc să afle mai multe despre oferta educațională pentru anul școlar 2026–2027 sunt invitați să participe la Ziua Porților Deschise organizată de Liceul cu Program Sportiv Satu Mare pentru clasa pregătitoare. Evenimentul va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 16:00, la sediul instituției de pe strada Crișan nr. 1.

În cadrul întâlnirii, viitorii elevi și părinții lor vor avea ocazia să cunoască mediul școlar, activitățile educaționale și oportunitățile sportive oferite de unitatea de învățământ. Copiii vor fi întâmpinați de învățătoarea Denisa Andrei, care le va prezenta atmosfera clasei și modul în care sunt organizate activitățile pentru cei aflați la început de drum în viața școlară.

Reprezentanții școlii subliniază că evenimentul își propune să ofere părinților ocazia de a descoperi un mediu educațional prietenos și sigur, în care procesul de învățare este completat de activități sportive și de dezvoltare personală.

Elevii înscriși în cadrul instituției au posibilitatea să participe la diverse discipline sportive, precum fotbal, atletism, baschet sau șah, activități care completează programul educațional și contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Ziua Porților Deschise este gândită ca o întâlnire de prezentare și dialog, în care părinții pot adresa întrebări și pot afla mai multe despre modul în care școala îmbină educația academică cu mișcarea și activitățile sportive.