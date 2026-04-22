Locale 22.04.2026 12:58
CULTURĂ Satu Mare a răsunat în versuri: sute de elevi au recitat în cor din opera lui Szilágyi Domokos

Ziua Poeziei Maghiare a transformat pasajul Corneliu Coposu într-o scenă vibrantă, unde poezia a unit generații


Ziua Poeziei Maghiare a fost celebrată miercuri la Satu Mare printr-un moment de o emoție aparte: sute de elevi au recitat la unison, în pasajul Pasajul Corneliu Coposu, versuri ale poetului Szilágyi Domokos, într-un eveniment care a adus poezia mai aproape de comunitate.

Poezia, rostită în cor de o întreagă generație

Evenimentul a reunit un număr impresionant de elevi, care au dat glas creațiilor lui Szilágyi Domokos într-un moment colectiv plin de sensibilitate și forță artistică.

Recitarea în grup a transformat spațiul urban într-o veritabilă scenă culturală, unde cuvântul poetic a devenit liant între tineri și patrimoniul literar maghiar.

Organizatori implicați în promovarea culturii

Manifestarea a fost organizată de Trupa Harag György a Teatrului de Nord Satu Mare și Asociația LiterArt, două entități active în promovarea valorilor culturale și artistice în județ.

Prin această inițiativă, organizatorii au reușit să creeze un eveniment accesibil și viu, în care poezia a fost scoasă din paginile cărților și adusă direct în mijlocul comunității.

Cultura, trăită în spațiul public

Alegerea pasajului Corneliu Coposu ca loc de desfășurare a dat evenimentului o dimensiune aparte, transformând un spațiu de tranzit într-un loc al reflecției și al expresiei artistice.

Ziua Poeziei Maghiare, celebrată la Satu Mare, a demonstrat încă o dată că literatura poate uni oameni, genera emoție și crea punți între generații, atunci când este trăită împreună.

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
