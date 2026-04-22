JUSTIȚIE Condamnat pentru conducere sub influență, ridicat de polițiști și dus direct în penitenciar

Locale 22.04.2026 14:46
JUSTIȚIE Condamnat pentru conducere sub influență, ridicat de polițiști și dus direct în penitenciar

Bărbat din Ianculești, încarcerat după punerea în aplicare a unui mandat emis de Judecătoria Carei


Un bărbat de 52 de ani a fost arestat și încarcerat, după ce polițiștii au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Acțiunea a avut loc în data de 21 aprilie și a vizat o condamnare definitivă pentru o infracțiune rutieră gravă.

Mandat pus în aplicare de polițiști

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Carei, în colaborare cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare, au acționat pentru identificarea și reținerea bărbatului.

Pe numele acestuia, Judecătoria Carei a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii.

Bărbatul, originar din localitatea Ianculești, a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Încarcerat la Penitenciarul Satu Mare

După punerea în aplicare a mandatului, acesta a fost escortat și depus în Penitenciarul Satu Mare, unde își va executa pedeapsa privativă de libertate.

Cazul subliniază încă o dată fermitatea autorităților în aplicarea legii, mai ales în cazul infracțiunilor rutiere care pun în pericol siguranța publică. Conducerea sub influență rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar sancțiunile nu întârzie să apară.

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
