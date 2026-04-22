Coliziune pe o stradă intens circulată, după ce un șofer ar fi fost distras de la condus



Un nou semnal de alarmă privind atenția la volan vine din Tășnad, unde un accident rutier produs în plină zi s-a soldat cu rănirea unei femei. Incidentul a avut loc marți, 21 aprilie, și este în prezent analizat de polițiști.

Impact în trafic, pe fondul neatenției

Potrivit informațiilor furnizate de oamenii legii, accidentul s-a produs în jurul orei 11:30, pe strada Ștefan cel Mare, în urma unei coliziuni între două autoturisme.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 41 de ani, din județul Sălaj, aflat la volanul unui autoturism, ar fi fost distras de alte preocupări în timpul conducerii. În aceste condiții, acesta nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare și a intrat în coliziune cu mașina din față.

Manevră în trafic și urmări

Autoturismul lovit era condus de o femeie de 35 de ani, din localitatea Cean, care ar fi efectuat o manevră de schimbare a direcției de mers în momentul impactului.

În urma accidentului, femeia a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Testări și cercetări în curs

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, eliminând astfel suspiciunea consumului de alcool.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Atenția la volan, esențială

Evenimentul readuce în discuție un aspect esențial al siguranței rutiere: concentrarea la volan. Chiar și o clipă de neatenție poate avea consecințe, iar respectarea regulilor de circulație rămâne cea mai sigură formă de prevenție.