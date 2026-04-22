CONTROL Tânăr prins la volan cu permisul suspendat, în miez de noapte, la Satu Mare

Locale 22.04.2026 14:42
Polițiștii rutieri au oprit în trafic un șofer de 20 de ani care nu avea dreptul legal de a conduce


Un control de rutină desfășurat în municipiul Satu Mare s-a transformat într-un caz penal, după ce polițiștii au depistat un tânăr aflat la volan, deși avea permisul suspendat. Incidentul a avut loc în noaptea de 21 aprilie, pe o stradă din oraș.

Permis suspendat, dar la volan

În jurul orei 23:25, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Nicolae Golescu, au oprit pentru control un autoturism.

La volan se afla un tânăr de 20 de ani, din județul Maramureș.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că acesta avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, ceea ce face ca fapta sa să intre în sfera penală.

Dosar penal și cercetări în curs

Pe numele tânărului a fost deschis dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat.

Cazul readuce în atenție riscurile majore generate de ignorarea restricțiilor legale în trafic. Conducerea fără drept nu este doar o încălcare a legii, ci și un pericol real pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

