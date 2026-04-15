Documentar despre Palatul Administrativ, prezentat la Satu Mare

Locale 15.04.2026 12:59
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare organizează vineri, 17 aprilie 2026, de la ora 16:00, un eveniment cultural dedicat istoriei și arhitecturii municipiului.

Manifestarea va avea loc la Centrul de Creație Satu Mare, unde va fi prezentat documentarul „Palatul Administrativ – Arhitectura unei epoci”, o producție care aduce în prim-plan unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale orașului.

Filmul este realizat de Sas Andrei Raul, Popescu Mihnea Ștefan, Varga Alexandru Florian și Noje Daniel David, autorii propunând o incursiune documentată în istoria clădirii și în contextul în care aceasta a fost construită. Documentarul îmbină informația istorică cu elemente vizuale atractive, oferind publicului o perspectivă amplă asupra unui reper urban definitoriu pentru Satu Mare.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la eveniment, care își propune să promoveze valorile culturale locale și să readucă în atenție patrimoniul arhitectural al orașului.

