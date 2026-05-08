



Transurban Satu Mare anunță modificări temporare ale traseelor mai multor linii de autobuz, duminică, 10 mai, cu ocazia manifestărilor organizate de Ziua Independenței Naționale a României.

Schimbările vor fi aplicate în intervalul orar 09:30 – 11:00, perioadă în care vor avea loc depuneri de coroane la Monumentul Ostașului Român.

Potrivit anunțului, liniile 1, 2, 11, 12, 13, 14 și 15 vor circula pe trasee modificate, o parte dintre curse urmând să fie deviate pe strada Corvinilor, bulevardul Transilvania sau prin stația Catedrala Ortodoxă.

Linia 1 va circula la tur pe traseul M16 – Pod Golescu – Cuza Vodă – strada Corvinilor – Gară, iar la retur prin bulevardul Transilvania și Podul Golescu.

Linia 2 va circula dus-întors pe strada Corvinilor, cu oprire la retur în stația Catedrala Ortodoxă.

Liniile 11 și 12 vor fi deviate pe traseul strada Corvinilor – Avram Iancu, atât la tur, cât și la retur, iar la întoarcere vor opri și la Catedrala Ortodoxă.

Linia 13 își va păstra traseul normal la tur, însă la retur va intra prin stația Catedrala Ortodoxă.

Linia 14 va circula dus-întors pe strada Corvinilor, iar la retur va opri la Catedrala Ortodoxă.

În cazul liniei 15, traseul de tur va fi Pod Golescu – stația Cuza Vodă – Gară, iar la retur autobuzele vor circula pe strada Corvinilor, Catedrala Ortodoxă și bulevardul Transilvania, după care își vor relua traseul obișnuit.

Reprezentanții Transurban le mulțumesc călătorilor pentru înțelegere și recomandă consultarea traseelor înainte de deplasare.