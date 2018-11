LPS Satu Mare a câștigat un turneu în Austria

LPS Satu Mare grupa 2006, antrenor NELU DONCA, a participat sâmbătă la Graz – Austria la un turneu internațional. La acest turneu au participat 12 echipe.

LPS Satu Mare a fost repartizata in grupa B alături de alte cinci echipe. După desfășurarea jocurilor LPS a câștigat grupa cu patru victorii și o remiză. In semifinale elevii lui Nelu Donca au trecut cu scorul de 2-0 de SV GOSSENDORF. In finală echipa LPS a câștigat detașat, învingând cu 3-0 echipa NZ OBERES RAABTAL.

Lotul de jucatori:

– NAGY EDUARD, IGAZ SZABI, CALIMAN ALEX, MUREȘAN RAUL, CHIFOR ANTONIO, CSATARI MARK, OSAN DARIN, ZELENAK DAVID, SURD ANDREI, POP NICOLAS, NAGY LUCA, IONAS DARIUS, ONET VALENTIN, BUHAI DENIS, LOBONȚ MARK, PETO VALENTIN,TOMSA MIHAI, SIMONESC SAMUEL, DRAVESZKY KRISZTIAN.

În afara acestui turneu LPS a susținut și patru partide de verificare cu echipe din zonă.

LPS – KIRSCHENALLEE = 1-1

LPS – ACADEMIA KAFENBERG = 3-1

LPS -CLUB FROHNLEIT = 3-0

LPS- PACHERN= 3-4.

LPS Satu Mare a fost cazata in frumoasa stațiune Modriach la Pensiunea Negrean.

Felicitări copiilor și antrenorului Nelu Donca și multă baftă în continuare.