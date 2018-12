40 de dansatori au participat la un cantonament comun, Loga Dance School- Exclusiv Oradea

Loga Dance School Satu Mare si Exclusiv Oradea au organizat la sfarsitu saptamanii trecute un cantonament intens de trei zile. A fost o perioada foarte buna de pregatire comuna in care 40 de sportivi s-au perfectionat in 10 dansuri (5 Standard si 5 Latino).

Evenimentul a avut loc la Satu Mare in sala Loga Dance School

Programul zilnic a durat 12 ore, dimineata a avut loc cate un antrenament de o ora si jumatate, dupa care, timp de 9 ore, au predat simultan opt antrenori in sala, seara a adus al doilea antrenamet de grup de 90 de minute.

Sportivii care au participat la acest cantonament au fost instruiti de antrenorii:

Eliska LENCESOVA (Slovacia), Andreea IRIMESCU (Iasi), Oana FLORUT (Oradea),

Hajnalka LOGA (Satu Mare), Marton SOMODI (Targu Mures), Radovan KURINEC (Slovacia),

Florin CULDA (Oradea), Viktor VEKONY (Ungaria).