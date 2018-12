Contra: “Va fi greu, dar nu imposibil!”

Cosmin Contra, selectionerul nationalei Romaniei, considera ca tricolorii au picat la tragerea la sorti intr-o grupa de dificultate medie si din care ne putem califica.

“Am fi avut oricum viata grea. Mi se pare ca nu grupa cea mai grea in care am fi putut pica. E undeva la mijloc ca dificultate. De Spania nu trebuie sa mai spunem nimic. Deja am primit mesaje de la prietenii mei jurnalisti spanioli. Celelalte sunt echipe nordice, puternice. Suedia ii stim forta de la Craiova, Norvegia e o echipa in reconstructie si a castigat grupa de Liga Natiunilor. Nu sunt doua echipe usoare, dar sunt echipe cu care putem sa ne batem”, a spus Contra la Pro x.

“Suedia se bazeaza mult pe forta grupului, pe forta jucatorilor. Am demonstrat in meciul amical de la Craiova ca putem sa ne batem cu ei. Ne putem in nord, nu sunt deplasari usoare. Trebuie sa incepem bine indiferent de adversarul intalnit. Speram sa nu fie Spania in primul meci”, a mai declarat selectionerul Romaniei.

“Norvegia nu e o echipa de care sa ne fie teama. M-am bucurat ca am scapat de Germania, ar fi fost foarte greu sa ne calificam. In grupa aceasta e greu, dar nu imposibil. Vom face totul sa ne calificam din aceasta grupa. Eu v-as duce la EURO cu toata dragostea, dar vom face tot posibilul sa facem fericiti romanii si sa vina pe Arena Nationala sa ne sustina”, a concluzionat Contra.

Preliminariile EURO 2020 se vor desfasura in perioada martie – noiembrie 2019, iar cele mai bune doua echipe din fiecare grupa se califica la turneul final.

Burleanu: “O grupă de nivel mediu”

Razvan Burleanu, presedintele FRF, s-a declarat multumit de evitarea Germaniei in preliminariile EURO 2020 si spune ca Romania are sansa ei intr-o grupa din care mai fac parte Spania, Suedia, Norvegia, Feroe si Malta.

“Ne-am dorit foarte mult sa evitam Germania si Serbia. Nu este cea mai usoara grupa, dar nici cea mai grea. E o grupa de nivel mediu, cu trei echipe de nivel apropiat, Suedia, Norvegia si noi”, a spus Burleanu la Pro x.

“Suedia si Norvegia au facut doua turnee de Liga Natiunilor foarte bune. Vom avea dificultati in ceea ce priveste calendarul si va conta foarte mult”, a mai declarat Burleanu.

Romania si-a aflat adversarele in preliminariile EURO 2020. Grupa cu Spania, Suedia, Norvegia, Feroe si Malta!

“Cu nordicii ne-am descurcat mai bine decat cu tarile din Balcani. Trebuie si chiar ca putem sa ne calificam. Ne-am dori ca ultimul meci sa fie in Feroe si sa sarbatorim din nou calificarea. Ne bucuram ca suntem si cu Spania in grupa, fiindca ne dorim sa fim aproape de toate marile comunitati de romani. Sper sa le facem concurenta spaniolilor chiar la ei acasa”, crede presedintele FRF.

Luis Enrique, nimic despre România!

Selectionerul Spaniei, Luis Enrique, a analizat sansele echipei iberice contra Suediei si Norvegiei in preliminariile pentru EURO 2020, fara insa a scoate vreun cuvant despre duelurile cu Romania.

“Suedia si Norvegia sunt echipe bune, de nivel inalt, puternice pe teren propriu. Mai este apoi problema climei si a deplasarilor lungi”, a spus Luis Enrique, anunta publica spaniola AS.

“Nu este o grupa usoara si sa nu creada cineva ca vom obtine calificarea usor fiind capi de serie. Vor fi surprize in toate grupele”, mai crede selectionerul Spaniei.

Spania a fost cap de serie la tragerea la sorti fiind repartizata in Grupa F alaturi de Suedia, Norvegia, Romania, Feroe si Malta. Primele doua echipe se califica la turneul final din 2020.

Programul meciurilor României în preliminariile EURO 2020

Debutăm în deplasare cu Suedia

UEFA a stabilit programul meciurilor in Grupa F de calificare la Campionatul European din 2020, iar nationala Romaniei va incepe preliminariile in deplasare.

Programul meciurilor din Grupa F:

23 martie 2019: Malta – Feroe, Suedia – România (ora 19:00), Spania – Norvegia (ora 21:45)

26 martie 2019: Malta – Spania, Norvegia – Suedia, România – Feroe (ora 21:45)

7 iunie 2019: Feroe – Spania, Norvegia – România, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

Se califica primele doua echipe din fiecare grupa (10 grupe) la care se adauga patru echipe din Liga Natiunilor, castigatoarele celor patru playoff-uri.

La turneul final participa pentru a doua oara in istorie 24 de echipe.

EURO 2020 va fi gazduit in 12 orase de pe cuprinsul Europei, printre acestea si Bucuresti cu Arena Nationala. In Romania se vor desfasura trei meciuri din grupe si o partida din optimile de finala.

Turneul final se va desfasura in perioada 12 iunie – 12 iulie 2020, iar meciul de deschidere va avea loc la Roma. Finala e programata la Londra.