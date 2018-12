Echipa de baschet de la CSM și karateka Bartinczki Attila, laureații anului în sportul sătmărean

Tradiționala ședință de final de an în care sunt anunțați laureații anului în sportul sătmărean a avut loc ieri dimineață la sediul DJST Satu Mare.

Oficialii direcției în frunte cu directorul Adrian Ardelean au prezentat listele inițiale cu punctajele obținute la final de an la sporturi olimpice și neolimpice. Și au așteptat apoi păreri, sugestii și… reclamații de la reprezentanții cluburilor, prezenți și ei la ședință.



Dacă la sporturi olimpice lucrurile au fost destul de clare, fiind făcută o singură modificare în top 5, în schimb la cele neolimpice am avut parte de o răsturnare spectaculoasă de situație.

Bartinczki Attila de la Karate Do Carei a urcat pe prima poziție după recalcularea punctelor iar Lazin Rybanna , anunțată inițial sportiva anului la neolimpice, a trecut pe doi.

Din păcate, au fost și nemulțumiți…Iar pe bună dreptate am zice și noi, echipa de spadă de la CSM Satu Mare ar fi meritat măcar să fie în TOP 10 după rezultatele obținute anul acesta…Doar că regulamentele MTS le-au împărțit punctele spadasinilor și astfel Szilagyi & co au ieșit din top.

”Astea sunt regulile de calculare a punctelor. La echipe la sporturi considerate jocuri punctele se dublează iar la echipe unde se consideră că sunt sporturi individuale , gen scrimă, punctele se împart la numărul de sportivi. Așa s-a ajuns la această situație”, a explicat Ioan Ardelean, referent în cadrul DJST Satu Mare.



La sporturi olimpice am consemnat o premieră …O echipă, cea de baschet de la CSM Satu Mare, a încheiat anul pe primul loc în ierarhia DJST …Titlul de vicecampioană națională a urcat pe primul loc echipa de baschet , iar în clasament nu au mai fost adăugate și punctele aferente titlului de vicecampioană și de la baschet 3×3 ( și el sport olimpic), iar câștigarea Ligii Europei Centrale n-a fost amintită…

”E o onoare pentru noi să fim primii în top la final de an. Sperăm ca și anul viitor să aducem rezultate deosebite la Satu Mare și, de ce nu , un titlu , cel care ne lipsește în palmares”, a spus managerul echipei, Florin Mureșan, prezent la ședință. Acesta a anunțat că premiul de 1500 de lei care este oferit echipei de DJST la gala de pe 19 decembrie va fi donat unui caz social. ” Am vorbit și cu fetele și cu antrenorii și vom face o donație înainte de sărbători. Ne dorim să ne implicăm mai mult și în astfel de acțiuni caritabile cu echipa noastră” a mai spus Mureșan.

Festivitatea de premiere va avea loc pe 19 decembrie la Taberele Școlare.

Sporturi olimpice

1. CSM Satu Mare, echipa de baschet 24p

2. Fischer Márk (atletism LPS) 21p

3. Andrei Barbul lupte greco-romane (CS Satu Mare) 17,5

4. Mácska Ádám (spadă CSM) 10,75

5. Sámel Lóránd (judo CSM Satu Mare) 10

Au mai punctat Ioana Borodi (atletism), Mădălin Bulgăr (lupte CS Satu Mare),

Denis Țicle (atletism Carei), Pék Sándor ( lupte CS Satu Mare) toți cu 10 puncte

Sebastian Coț (judo CSM Satu Mare), Tudor Surducan (scrimă CS Satu Mare)

Raul Zarzu (lupte CS Satu Mare) toți cu 7 puncte.

Echipa de baschet junioare U 16 de la LPS-CSS Satu Mare, antrenată de Adriana Pricop

Laurențiu Vădan (atletism LPS-CS) 6 puncte.

Bogár Rudolf (box Voința SM) 5puncte

Sporturi neolimpice

1. Bartincki Attila (karate Karate Do B.F.K.S.) 201 puncte

2. Lázin Rybanna (karate, CSM) 146

3. Váncsa Daiana (karate, CSM) 103,75

4. Cornel Bota (karate, Yakuza) 95

5. Kalocsai Zoltán (karate, Yakuza) 82,5

6. Lemák Hanna (karate, VSK) 77,5

7. Adrian Bălăceanu (karate, Yakuza) 75

8. Diana Tripon (karate, Yakuza) 65

9. Alexandra Pintea (karate, Yakuza) 56,5

10. Talida Miclăuș (karate, Yakuza) 60

11. Cristian Hotea (karate, Yakuza) 45

12. Éles Bence (karate, Yakuza) 44

13. Érseki Benjamin (karate, Yakuza) 37,5

14. Viski Emília (karate, Yakuza) 27,5

15. Andreea Druța (karate, Yakuza) 22,5.