Înfrângere la limită în derby!

Meci de mare luptă și angajament miercuri seara în sala LPS. Derby-ul Ligii Naționale de Baschet Feminin dintre CSM Satu Mare și Sepsi a oferit un nou meci spectaculos plin de suspans în care câștigătoarea s-a decis în ultimul minut.

Fără Tavic și Baltic, accidentate și cu Amukamara scoasă din joc cu cinci greșeli personale încă din minutul 25, CSM –ul a jucat de la egal la egal cu campioana .

Până la pauză sătmărencele au controlat partida și au avut chiar un avans de zece puncte… Apărările au dus greul iar pe tabelă am avut puncte puține în primele 20 de minute… Sătmărencele au condus la pauza mare, 27-25 și doar ieșirea de pe parchet a americancei Amukamara ( cinci greșeli personale) a făcut ca oaspetele să revină în meci. Grație unei evoluții precise a fostelor jucătoare de la CSM, Solopova și Părău, Sepsi a întors soarta partidei și cu un sfert trei foarte bun a trecut în avantaj.

Lloyd, ștearsă până atunci, a readus speranțele în tabăra noastră în sfertul patru, CSM-ul revenind spectaculos de la minus 11. Am avut 60-64 cu două minute înaintea finalului…Olah a ratat două aruncări de la distanță, Lloyd s-a precipitat în două rânduri sub panou oaspetele n-au găsit nici ele drumul spre coș dar într-un final au ieșit învingătoare din derby…

CSM Satu Mare- Sepsi 60-64 (17-10, 10-14 , 19-26, 14-13)

Gruparea sătmăreană a dat principala marcatoare, pe Lloyd, cu 17 puncte, iar Denson a realizat “double-double”-ul, cu 11 puncte și 10 recuperări. De cealaltă parte, s-au evidențiat Solopova și Părău.

CSM: Lloyd 17p, Mandache 14p, Denson 11p, Amukamara 8p, Huțanu 6p, Kadar și Pop câte două puncte. A mai evoluat Andreea Olah.

Sepsi: Solopova 16p, Părău și Higgins câte 12p, Nagy 10p, Gizila 6p, Șipoș și Whitted 3p, Slamova 2p. A mai evoluat Kovacs.

Sâmbătă începe faza a doua a campionatului iar CSM Satu Mare va întâlni acasă, de la ora 16,30, pe Phoenix Constanța, echipă ce a promovat din grupa a doua valorică a LNBF.

Seara jucăriilor

de pluș …

Derby-ul CSM Satu Mare- Sepsi a fost o adevărată sărbătoare atât pentru cele două echipe cât și pentru spectatori. Arbitrul divizionar din cadrul CCA Ovidiu Mazilu a oferit aruncarea de start….

Baschetbalistele de la CSM au donat premiul primit de la Gala DJST Centrului de plasament Sf. Francisc de pe strada Rodnei din Satu Mare. Spectatorii au aruncat cu jucării de pluș la pauza meciului, jucării ce vor fi și ele donate centrelor de plasament iar majoretele de la Școala generală nr. 10 conduse de profesoara Elvira Csik au asigurat momentul artistic dintre cele două reprize.

”Păcat că nu am reușit să câștigăm acest meci pentru acest public deosebit și pentru copiii care au venit și ne-au susținut. Măcar le-am făcut o bucurie acestor fetițe de la Centrul Sf. Francisc și promitem să le vizităm acasă la ele înaintea sărbătorilor”, a spus la final managerul Florin Mureșan. Pe lângă premiul primit de la Gala DJST, și jucătoarele și staff-ul de la CSM au strâns o sumă de bani pentru a le face acestor fetițe sărbătorile mai frumoase…”Le invităm la fiecare meci și încet sperăm să le integrăm aici în familia noastră de la CSM”, a mai spus oficialul sătmărean.

Cum se joacă în faza a doua

Sezonul 2018-2019 al Ligii Naţionale de Baschet Feminin continuă din weekend cu cea de-a doua fază: Grupa Roşie şi Grupa Galbenă. CSM Satu Mare nu are prea multe zile de odihnă, iar sâmbătă va avea primul meci acasă cu Phoenix Constanţa, câştigătoarea Grupei B.

Grupa Roşie este formată din 7 echipe, locurile 1-6 venite din Grupa A plus locul 1 din Grupa B. Grupa Galbenă are 6 echipe, adică locurile 2-7 de la finalul Grupei B.

Aşadar, în perioada 22 decembrie – 23 martie se joacă din nou grupe, după sistemul fiecare cu fiecare, tur-retur, 14 etape în Grupa Roşie şi 10 în Grupa Galbenă. Faza a treia, playoff-ul, se va juca în perioada 6 aprilie – 25 mai. În faza a treia, pentru stabilirea clasamentului final, se va forma grupa 1-8, cu echipe care vor juca în sistem playoff (7 echipe din Grupa Roşie şi locul 1 din Grupa Galbenă) şi o grupă 9-13 din locurile 2-6 din Grupa Galbenă. Vor urma apoi sferturile, semifinalele, respectiv finalele şi jocurile de clasament.

Etapa 1 (22 decembrie, ora 16:30): CSM Satu Mare – Phoenix Constanţa

E2 (29 decembrie): CSM Târgovişte – CSM SM

E3 (5 ianuarie): CSM SM – Olimpia Braşov

E4 (12 ianurie): CSM SM stă

E5 (19 ianuarie): CSM SM – “U” Cluj

E6 (21 ianuarie): ICIM Arad – CSM SM

E7 (2 februarie): CSM SM – Sepsi

E8 (6 februarie): Phoenix Constanţa – CSM SM

E9 (16 februarie): CSM SM – CSM Târgovişte

E10 (20 februarie): Olimpia Braşov – CSM SM

E11(2 martie): CSM SM stă

E12 (9 martie): “U” Cluj – CSM SM

E13 (16 martie): CSM SM – ICIM Arad

E14 (23 martie): Sepsi – CSM SM

CLASAMENT Grupa Roşie

1.Sepsi 10/ 0 18

2.CSM Satu Mare 7/ 3 17

3.Olimpia Braşov 5/ 5 15

4.ICIM Arad 4/ 6 14

5.CSM Târgovişte 4/ 6 14

6.Ph. Constanţa 11/ 1 11

7.“U” Cluj 0/10 10

CLASAMENT Grupa Galbenă

1.CSM Oradea 9/ 3 20

2.Rapid 7/ 5 19

3.CSM Tg. Mureş 7/ 5 19

4.KSE Tg. Secuiesc 4/ 8 16

5.CSM Alexandria 2/10 14

6.Agronomia Buc. 2/10 14