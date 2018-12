Întăriri din ţară pentru România înaintea semifinalei cu Rusia

Romania s-a calificat dupa opt ani in semifinalele Campionatului European si va avea doua meciuri in care va lupta pentru medalie.

In absenta Cristinei Neagu, jucatoare care s-a accidentat la genunchi in minutul 52 al meciului cu Ungaria, staff-ul nationalei Romaniei a decis convocarea de urgenta a Biancai Bazaliu.

“Stafful tehnic al naționalei de handbal a luat decizia de a o convoca la lot pe Bianca Bazaliu pentru faza următoare a EHF Euro 2018. Interul stânga al CSM Bucuresti oficial se va alătura tricolorelor la Paris în această după-amiază”, anunta FRH pe pagina oficiala de Facebook.

Interul stanga de la CSM Bucuresti a plecat asadar joi dimineata spre Paris si se va alatura lotului condus de Ambros Martin in perspectiva meciului cu Rusia.

Romania va intalni Rusia, in prima semifinala la Campionatul European, vineri seara de la ora 18:30.

Partida va fi transmisă de TVR1 și TVR HD.

Neagu rămâne alături

de coechipiere, la Paris

Cea mai valoroasa handbalista a Romaniei si a lumii trece prin momente dificile, dar Cristina Neagu alege sa ramana fidela culorilor nationalei la Campionatul European din Franta.

La o zi dupa accidentarea suferita la genunchiul drept, unde a primit diagnosticul de ruptura a ligamentului incrucisat anterior, Neagu declara ca ramane alaturi de fete si crede in continuare ca Romania poate obtine o medalie.

“Dragilor, vă mulţumesc pentru mesaje şi susţinere! Din păcate, veştile nu sunt deloc bune. De ce mă temeam, nu am scăpat: ruptură de ligament încrucişat anterior. Mă încearcă multe gânduri şi sentimente, dar tot ce pot să fac e să merg înainte. Rămân alături de fete până la final şi visul meu continuă prin ele”, a scris Neagu pe contul sau de Facebook.