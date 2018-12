Joi vom afla ultimele echipe care vor juca in primavara Europa League

Pana acum se cunosc jumatate dintre echipele care vor juca in faza eliminatorie a Uefa Europa League. Dupa cinci meciuri disputate in grupele competitiei, si-au asigurat prezenta in sezonul de primavara Zenith Sankt Petersburg, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Arsenal Londra, Sporting Lisabona, Betis Sevilla, Frankfurt, Lazio, Dinamo Kiev si Chelsea. De pe pozitia a treia din Grupele Champions League s-au calificat Club Brugge, Benfica Lisabona si Valencia.

Calificarea castigatoarei competitiei in editia urmatoare a Champions League a facut ca Europa League sa devina importanta pentru echipele din Anglia. Arsenal, Chelsea si, posibil, Tottenham se bat in campionat pentru doua locuri in editia viitoare a Ligii Campionilor, primele doua pozitii fiind acontate de Manchester City si Liverpool. Daca adaugam in ecuatie si pe Manchester United, este evident ca echipele englezesti care vor juca in a doua competitie continentala vor face eforturi pentru a castiga trofeul.

In aceeasi situatie se gaseste si Sevilla, castigatoare a competitiei in 2014, 2015 si 2016. In La Liga, andaluzii se bat cu Valencia pentru cel de-al patrulea loc in Champions League, celelalte 3 fiind ca si acontate de Real Madrid, Barcelona si Atletico Madrid, ultima castigatoare a trofeului Europa League. Cresterea mizei pentru meciurile din Europa League este pe placul fanilor fotbalului, dar si a pariorilor. Cei din urma vor incerca sa profite si de multiplele bonusuri pariuri pe care agentiile online de top le pregatesc pentru aceasta competitie.

Marti si miercuri se joaca ultimele meciuri din Grupele Champions League. Dupa terminarea acestora, vom afla si ultimele cinci echipe care vor veni in Europa League. Tottenham si Inter se dueleaza de la distanta pentru a stabili cine va ramane in Champions League. Englezii trebuie sa castige pe terenul Barcelonei pentru a prinde locul 2, fiind greu de presupus ca Inter se va incurca pe propriul teren cu PSV Eindhoven.

In mod cert, Grupa C va trimite o superechipa in Europa League. Liverpool va intalni pe Napoli pe Anfield Road in timp ce PSG trebuie sa bata la Belgrad pe Steaua Rosie. Galatasaray si Lokomotiv Moscova sunt despartite de un singur punct in Grupa D. In ultima etapa turcii vor primi pe propriul teren pe FC Porto, iar rusii vor juca in Germania cu Schalke. In Grupa F, Sahtior Donetsk si Lyon vor stabili in meci direct in ce competitii vor evolua in primavara. Plzen are prima sansa sa continue in Europa League din Grupa G. La egalitate de punte cu rusii de la TSKA Moscova, cehii vor juca in ultima etapa cu AS Roma, in timp ce rivalii se vor deplasa pe Santiago Bernabeu, unde vor intalni pe Real Madrid.

Joi se va desfasura ultima runda din grupele Europa League si vom afla ultimele 11 echipe care vor juca in saisprezecimi. Celtic Glasgow nu trebuie sa piarda acasa cu Salzburg pentru a merge mai departe din Grupa B, nemtii de la Leipzig avand un meci usor cu Rosemborg.

Slavia Praga, FC Copenhaga si Bordeaux lupta pentru locul al doilea in Grupa C. Slavia joaca pe propriul teren cu Zenith, in timp ce danezii de la Copenhaga joaca acasa cu Bordeaux. Jocul de la Pireu intre Olympiakos si AC Milan va stabili cea de-a doua echipa care va merge mai departe din Grupa F. Grecii au nevoie de o victorie cu 2-0 sau de un succes la trei goluri diferenta daca primesc gol.

In ultima etapa, in Grupa G se vor juca meciurile Rapid Viena – Glasgow Rangers si Villareal – Spartak Moscova. Toate cele patru echipe au sanse sa se califice in faza urmatoare. Situatia este identica in Grupa I. Echipele calificate se vor afla dupa disputarea partidelor Genk – Sarpsborg si Besiktas – Malmo, gazdelor fiindu-le suficiente rezultate de egalitate.

Pentru calificarea in saisprezecimi, Sevilla trebuie sa invinga obligatoriu pe Krasnodar cu 1-0 sau la diferenta de doua goluri. A treia echipa cu sanse din Grupa J, Standard Liege, are meci usor cu turcii de la Akhisarspor. Rennes trebuie sa castige meciul de pe propriul teren cu Astana pentru a se califica din Grupa K.

Daca in sezoanele trecute, ultimele meciuri din grupele Europa League ne dadeau emotii deoarece participau si echipe romanesti, in acest sezon formatiile noastre nu au trecut de tururile preliminare. Vom fi reprezentati de cavaleri ai fluierului, brigazile conduse Istvan Kovacs si Radu Petrescu fiind desemnate sa arbitreze Anderlecht – Saint Etienne, respectiv, Salzburg – Schalke.