Piticii de la Magic Ball Satu Mare au impresionat la Cupa Nordic

Echipele de baby și minibaschet de la Magic Ball Satu Mare au participat în week- end la cea de a doua ediție a Cupei Nordic.

Turneul, desfășurat în condiții excelente în săli de sport din Baia Mare și Recea, a adunat la start la cele două categorii, mini și baby, peste 200 de copii de la cluburile CS Gladius Târgu Mureș, BC Together Târgu Mureș, CS For You Cluj-Napoca, Young Stars Cluj-Napoca, BC Magic Ball Satu Mare, CSȘ Sighetu Marmației și CS Nordic Basketball Baia Mare.

Clubul sătmărean a participat cu trei echipe, două la baby și una la mini.

În competiția de baby, echipa a doua, având în componență copii de la grupa de inițiere, a încheiat competiția cu patru înfrângeri. În schimb, prima echipă de baby de la Magic a câștigat toate meciurile și s-a întors acasă cu trofeul… Iar în finală micii baschetbaliști sătmăreni au învins chiar gazda turneului. Echipele au fost pregătite de Casian Oșan și Filip Zoltan.

Și echipa de minibaschet de la Magic a avut o evoluție foarte bună. Elevii pregătiți de Lavinia Năstruț au terminat pe locul trei cu o singură înfrângere și trei victorii.

Altfel, echipa de U13 a clubului participă în acest an în Campionatul Național al acestei categorii de vârstă. Sătmărenii antrenați de George Oșan au participat în week-end la Brașov la un nou turneu în trei. Sătmărenii au învins formația gazdă, Transilvania Brașov, cu 50-43 și au pierdut, 47-64, cu BC Lions Craiova.