Primii la organizare, primii și în clasamentul pe echipe

Așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani , luptătorii de la CS Cetate Ardud au fost la înălțime la turneul organizat în weekend chiar de ei sub Cetate…

A fost a 10-a ediție a turneului internațional de la Ardud și, chiar dacă numărul participanților a fost mai mic ca în alți ani, acum valoarea competiției a fost mult mai ridicată.

”Am avut loturile naționale din Ucraina și Ungaria, sportivi medaliați la Europene, plus o țară nouă, Spania. În fiecare an mai adăugăm o țară nouă printre participanți iar asta nu poate decât să ne bucure” ne-a spus antrenorul Tudor Barbul. Acesta s-a declarat mulțumit și de modul în care sportivii săi s-au prezentat la acest turneu.

”Am terminat pe primul loc în clasamentul pe echipe. Mă bucur că deși suntem la final de an și poate că a apărut și o stare de oboseală, băieții au dat tot ce e mai bun acasă la ei și au obținut rezultate deosebite” a completat Tudor Barbul.

Rezultatele obţinute de CS Satu Mare – Cetate Ardud:

Tineret: Mădălin Bulgăr (60 kg) – locul 1, Marius Bulgăr (60 kg) – 2;

Juniori: Marian Zaha (50 kg) – 1, Andrei Buzilă (71 kg) – 1, Peter Pek (71) – 2;

Cadeţi: Trandafir Silaghi (41 kg) – 1, Romero Taiso (41) – 3, Paul Oros (51 kg) – 2, Matei Suciu (55 kg) – 3, Mihai Ghicean (62 kg) – 2, Manuel Oros (75) – 2, Andrei Barbul (80) – 1;

Copii: Teodor Bulgăr (27 kg) – 3, Daniel Nistor (32 kg) – 1, Alex Olah (55 kg) – 1, Andrei Baltos (55 kg) – 2, Alin Vădan (55 kg) – 3, Verner Czumbil (90 kg) – 1, Daniel Varga (90 kg) – 2.

În clasamentul cluburilor, CS Satu Mare – Cetate Ardud a încheiat pe primul loc. Pe doi s-a situat Honved (Ungaria), iar podiumul a fost completat de Beregovo (Ucraina). Sportivii sătmăreni sunt antrenaţi de Tudor Barbul, Feri Szabo, Ludovic Lieb, Claudiu Blaga şi Norocel Barbur.

Cupa Cetate Ardud a fost organizată de: Primăria Ardud, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, CS Satu Mare, Asociaţia Judeţeană de Lupte Satu Mare, AS Cetate 800.

Se aduc mulţumiri lui Ovidiu Duma – primarul oraşului Ardud, Daniel Micu, Nicu Avorniciţii, Beniamin Berende, Liceului Tehnologic Ardud, cluburilor participante, arbitrilor, antrenorilor şi instituţiilor de învăţământ de care aparţin sportivii.