Victorie FABULOASĂ a naționalei României

Nationala feminina de handbal a Romaniei a administrat Norvegiei o infrangere usturatoare la opt goluri diferenta si se califica in grupele principale cu trei victorii din tot atatea meciuri.

Tricolorele s-au impus in meciul de miercuri seara, cu 31-23, la capatul unui meci in care portarita Iulia Dumanska a fost declarata cea mai buna jucatoare a meciului.

Norvegia, multipla campioana europeana si mondiala in anii din urma, a fost redusa la nivelul unei echipe de pluton prin jocul aproape de perfectiune practicat de Romania.

O singura data a condus Norvegia in meci, cu 5-4 in minutul 6, dupa un contraatac.

De la 7-7 in minutul 12 pe teren a mai contat o singura echipa si aceea a fost Romania.

Echipa noastra a intrat la cabine cu avantaj de sase goluri (18-12), iar Norvegia ne-a pus probleme doar in debutul partii secunde.

Nordicele au marcat de doua ori fara sa primeasca gol, in timp ce Romania a avut o perioada de aproape opt minute fara gol pe tabela. Neagu a intrerupt perioada de seceta si din acel moment pana la final am asistat la un adevarat galop de sanatate din partea tricolorelor.

Cristina Neagu, cu 11 goluri, a fost cea mai buna marcatoare a meciului.

Dumanska a incheiat meciul cu 14 interventii din 32 de aruncari si un procentaj de invidiat (44%)

Clasament

1. Romania 3 3 0 0 92-75 (17) 6 puncte

2. Germania 3 2 0 1 87-89 (-2) 4 puncte

3. Norvegia 3 1 0 2 86-82 (4) 2 puncte

————————————

4. Cehia 3 0 0 3 73-92 (-19) 0 puncte

Primele trei clasate merg in grupele principale, unde vor fi eliminate punctele obtinute cu Cehia, echipa eliminata din competitie.

Cu alte cuvinte, Romania va incepe grupa de la Nancy cu 4 puncte, Germania cu 2 puncte, in timp ce Norvegia va avea zero in dreptul punctelor.

In grupa de la Nancy adversarele Romaniei vor fi Olanda (4 puncte), Ungaria (2 puncte) si Spania (0 puncte).

Romania este cea mai ofensiva echipa dupa terminarea grupelor preliminare, cu 91 de goluri, urmata de Olanda (90 goluri).

Programul Romaniei in grupele principale:

9 decembrie, Romania – Olanda (19:00)

11 decembrie, Romania – Spania (19:00)

12 decembrie, Romania – Ungaria (19:00)