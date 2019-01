AS Căpleni a câştigat Cupa AJF Satu Mare!

În ultima zi a turneului, la sala LPS a venit şi noul ministru al Sportului, Bogdan Matei

Prima saptamana din 2019 a adus in prim-plan si prima competitie fotbalistica organizata de AJF Satu Mare.

Editia a 6-a a Cupei AJF Satu Mare la fotbal in sala a adus, pret de cinci zile la sala LPS Ecaterina Both, 28 de echipe de juniori.

“Ma bucur ca am putut strange din nou un numar atat de mare de echipe din tot judetul. Ii felicit pe toti pentru participare si pentru modul in care s-au prezentat la acest turneu. Au fost cinci zile pline cu jocuri atractive si cu rezultate surpriza”, a spus presedintele AJF Satu Mare, Stefan Szilagyi, la emisiunea Saptamana sportiva de la Nord Vest TV.

Turneul a fost castigat de AS Capleni, 2-0 in finala cu Venus Dum-brava. Recolta Dorolt a terminat pe trei dupa 3-3 si 2-1 la lovituri de departajare in finala mica cu Frohlich Foieni.

“La acest nivel si mai ales la meciurile din sala poate ca meciurile se echilibreaza si daruirea si ambitia pot intrece valoarea. Au fost surprize daca ne luam dupa rezultatele de anul trecut, dar acesta e farmecul unor astfel de turnee”, a mai spus Szilagyi.

Campioana de anul trecut, Victoria Carei, nu a mai ajuns nici macar in semifinale, iar una dintre favorite, LPS-ONSS Satu Mare, a parasit si ea prematur competitia. “AS Capleni si Dumbrava au confirmat oarecum si locurile din campionatele de la AJF de pe teren mare. Capleni este lider in liga a 4-a in seria C, iar Dumbrava la juniori, asa ca nu ar trebui sa mire pe nimeni ca aceste echipe au jucat finala…” a comentat pentru Nord Vest TV in timpul meciului care a decis campioana seful de la AJF, Stefan Szilagyi.

Inaintea finalei mari am avut parte si de o placuta surpriza… Un meci de fotbal feminin intre Codreana Barsau si Daliana Carei…

Fetele din Barsau, antrenate de vicele AJF-ului, Constantin Por, s-au impus cu 1-0 intr-un joc frumos care a demonstrat ca si fetele stiu si pot juca un fotbal de ca-litate…

In ultima zi a turneului, la sala LPS a venit si noul ministru al Tineretului si Sportului, Bogdan Matei. Acesta s-a aflat duminica intr-o vizita in judetele Maramures si Satu Mare si a tinut sa vada si cateva jocuri de la competitia organizata de AJF.

“Ma bucur ca domnul mi-nistru si-a facut timp si a venit si la turneul nostru. Sunt convins ca Cristi Balaj, consilierul dansului, i-a vorbit frumos despre aceasta competitie si asa a ajuns sa ne faca o vizita”, a spus presedintele AJF Satu Mare, Stefan Szilagyi.

La final s-au acordat medalii, cupe, mingi si diplome… Cu fostele glorii ale fotbalului satmarean – Iosif Vigu, Zoltan Pataki in prim-plan…