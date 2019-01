Cei mai mari şahişti ai momentului vor juca la Bucureşti

Grand Chess Tour este cea mai importanta competitie pe etape a sahului mondial, iar unul dintre evenimentele cuprinse in calendarul acestui an va fi in capitala tarii noastre.

Campionul mondial Magnus Carlsen, jucatorul care in anul 2014 reusea cel mai mare scor din istoria sahului (2882 de puncte), Fabio Caruna si Vladimir Kramnik sunt doar cativa dintre jucatorii de top care pot fi vazuti la Bucuresti in perioada 4-11 noiembrie.

Circuitul Grand Chess Tour a fost extins in 2019 la opt evenimente programate pe patru continente diferite, iar etapa din Romania se va numi Superbet Rapid & Blitz, fiind printre cele patru din Europa.

Competitia debuteaza intre 1-6 mai la Paris si se incheie la Londra cu Chess Clasic, finala pentru care sunt pusi la bataia 1.75 milioane de dolari.

Etapa de la Bucuresti se va disputa dupa sistemul “sah rapid” cu zece jucatori infruntandu-se pe durata a noua runde, fiecare cu fiecare cate o singura partida. Fiecare jucator va avea la dispozitie 25 minute, si sistemul “sah blitz”, fiecare cu fiecare cate doua partide, cu cinci minute timp pentru fiecare dintre jucatori.