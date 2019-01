CSM Satu Mare, între primele opt echipe de spadă din Europa

Sezonul 2019 la spada a fost deschis oficial de Cupa Campionilor Europeni. O competitie ce aduna la Heidenheim in Germania campioanele nationale ale tarilor de pe batranul continent.

Echipa CSM Satu Mare, campioana Romaniei en titre, a participat la acest eveniment alaturi de alte 19 campioane nationale…

Iar elevii antrenorului Csiszar Francisc au obtinut un rezultat notabil, o calificare in sferturi si o clasare intre primele opt din Europa.

La start s-au prezentat 20 de echipe din diferite ţări, iar pe tabloul de 32, CSM Satu Mare a avut un tur liber. Pe tabloul de 16 a înregistrat însă un rezultat fabulos. Adrian Szilagyi, Adam Macska, Marton Szep şi Balazs Szilagyi au reuşit să învingă FC Tauberbischofsheim, campioana Germaniei, scor 37-32.

„Este cel mai valoros rezultat din 1990 şi până în prezent, să învingem campioana Germaniei”, ne-a declarat Adrian Szilagyi, cel care a contribuit decisiv la victoria echipei sătmărene, scorul fiind 23-23 înainte de intrarea sa finală.

CSM Satu Mare a pierdut apoi in sferturi cu Budapest Honved (Ungaria), scor 28-38, iar în clasamentul final apare pe locul 7. De remarcat ca Honved a castigat apoi titlul continental al cluburilor…

Spada sătmăreană este antrenată de Francisc Csiszar şi Nagy Lehel.

Altfel, la Bucureşti, a început Campionatul Naţional de spadă la juniori. CSM Satu Mare îi are pe Adam Macska, Balazs Szilagyi şi Alex Oroian.