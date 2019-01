Ediţia de campionat cu cele mai multe goluri după 21 etape

Reluarea campionatului in Liga 1 Betano bate la usa si pana la ora primului meci va propunem cateva statistici oferite de Liga Profesionista de Fotbal.

Astfel, în cele 147 de jocuri s-a înscris de 363 de ori, ceea ce înseamnă o medie de 2,47 goluri/meci. Comparativ, în acelaşi interval din sezonul 2015/2016 s-au marcat 336 de goluri, în 2016/2017 s-a punctat de 352 de ori, iar în stagiunea precedentă, la finele rundei a 21-a, s-au consemnat 346 de goluri, anunta LPF pe site-ul oficial.

FCSB a fost echipa cu cele mai multe reuşite, 40 de goluri, gruparea roş-albastră fiind urmată de U Craiova – 37 de goluri şi CFR Cluj – 35.

Cele mai multe goluri marcate acasă: FCSB – 20, U Craiova, Sepsi – 17;

Cele mai multe goluri marcate în deplasare: FCSB, U Craiova – 20, CFR Cluj – 19.

193 de goluri au fost marcate de echipele care au evoluat pe teren propriu, în timp ce oaspeţii au punctat de 170 de ori.

161 de goluri au fost înscrise în prima repriză, celelalte 202 reuşite fiind izbutite după pauză.

44 de goluri au fost marcare din afara careului mare, dintre care 11 direct din lovitură liberă.

65 de goluri au fost reuşite cu capul.

49 de goluri s-au marcat din penalty.

În 5 meciuri s-a înscris de cel puţin 6 ori, cele mai multe reuşite înregistrându-se în partida din runda a 20-a, Concordia Chiajna-Poli Iaşi 3-6.

4 autogoluri au fost trecute în rapoartele de joc de către arbitri: Mihai Popescu (et. a 3-a, Gaz Metan-Dinamo 3-2), Renato Kelic (et. a 12-a, U Craiova-FCSB 2-1), Sebastian Chitoşcă (et. a 14-a, FC Botoşani-CFR Cluj 1-5) şi Srgian Luchin (et. a 18-a, Gaz Metan-Viitorul 2-2).