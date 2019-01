Lacrimile unui campion!

Sătmăreanul Mani Gyenes, singurul reprezentant al României la Dakar 2019, s-a întors marți acasă, la Satu Mare. Și, chiar dacă a fost nevoit să abandoneze din cauza accidentării la umăr suferite pe 17 noiembrie, colegii au apreciat efortul depus de Mani și l-au întâmpinat cu aplauze și bineînțeles cu un nou tort la revenirea la firma Autonet, cea care îi asigură finanțarea pentru participările la cel mai dificil rally raid din lume.

Evident emoționat și cu lacrimi în ochi , Mani a recunoscut încă de la primele cuvinte ale discursului său că i-a rugat pe colegii de la marketing ca în acest an să nu mai organizeze o astfel de primire. Iar tortul să rămână oarecum o tradiție a raliurilor duse la bun sfârșit la Dakar.

”Vă mulțumesc din suflet pentru primire. Nu mă așteptam să fie atâta lume și sincer nici nu mi-aș fi dorit un tort mai ales că am abandonat acum. Am simțit acum parcă mai mult ca niciodată sprijinul vostru și vă mulțumesc pentru mesajele de încurajare pe care le-ați trimis. Asta mă face să-mi doresc și mai mult ca la anul să merg și mai pregătit, și mai puternic la Dakar. Îmi pare rău că n-am mai ajuns la final…am fost atât de aproape”, a spus Mani Gyenes în holul de la intrarea în firma Autonet.

A urmat apoi povestea pe scurt a accidentului, a participării la cele șapte etape și mai ales a momentului decisiv din etapa a 8-a când a fost nevoit să abandoneze.

”Nu m-a forțat nimeni să merg . Chiar după accidentarea din noiembrie am stat pe gânduri de pe 17-22 noiembrie, data la care trebuia să trimit motocicleta în America de Sud, dacă voi fi capabil să iau startul. Au fost momente grele pentru mine, dar am tras de mine și recuperarea a mers bine, așa că pe 2 ianuarie am ajuns în America de Sud. Am avut dureri, am luat pastile, dar apoi încet mi-am intrat în ritm și chiar am crezut că voi putea termina. Ăsta a fost și obiectivul de fapt…să ajung la finiș”, a explicat Mani Gyenes .



Din păcate, etapa a 8-a a fost cea cu ghinion… ” Cred că m-am lăsat luat de val și asta poate m-a costat. L-am depășit pe liderul de la clasa mea și mi-am zis că ăsta e momentul meu. Și am crescut ritmul și de aici și căzătura urâtă într-o zonă grea. Am vrut să continui, am avut un coleg care m-a ajutat să mă ridic …Mergeam eu mai departe și cu motocicleta avariată, dar fizic n-am mai putut. După 20 de minute m-am decis să chem elicopterul…Și cam ăsta a fost finalul meu la Dakar 2019!”, a mai povestit Gyenes.

Acesta a avut și puterea să glumească și a pomenit și de momentul 2009. ” Și atunci am abandonat după o căzătură. La 10 ani distanță mi s-a întâmplat iar…Cu siguranță în 2029 nu o să merg ”, a spus zâmbind Mani Gyenes.

A urmat momentul tortului, a felicitărilor venite din partea conducerii și a colegilor și apoi conferința de presă…

Susținere totală pentru Mani din partea AUTONET

Chiar dacă a abandonat Dakarul în acest an, din cauza accidentării foarte grave, Mani Gyenes beneficiază în continuare de susținerea sponsorilor. Riderul sătmărean se va pregăti asiduu pentru ediția viitoare a raliului și promite să se revanșeze.

În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la sediul Autonet, reprezentanții companiei au declarat că Mani Gyenes va fi în continuare susținut.

”Chiar și în lumea business-ului, a afacerilor, uneori sunt probleme, mici, mari, grave, mai puţin grave, dar tot mergem înainte. Singura diferenţă e că voi vă antrenaţi tot anul şi aveţi 10 zile în care se întâmplă totul şi de asta devine mai complicat şi dureros. Noi în continuare ca şi strategie de sponsorizare o să-l susţinem pe Mani. Eu cred că Mani a fost mult mai trist şi dezamăgit şi încercat de sentimente mai puţin bune decât noi. Când a păţit acel accident noi l-am asigurat că nu se întâmplă nicio problemă, nici cu sponsorii, nici cu noi”, a spus Illonczai Tamas, managerul de marketing.

Mani a declarat că, dacă era recuperat sută la sută, ar fi reușit să continue cursa chiar și după acea căzătură. După acest insucces, riderul promite să se revanșeze anul viitor cu un rezultat foarte bun.

Accidentarea la braț îl va ține pe Mani departe de motocicletă în următoarea perioadă. Astfel, până în luna aprilie, riderul sătmărean va lua o pauză. Referitor la ediția viitoare a raliului, Mani a mai precizat că nu va mai merge la categoria Malle Moto pentru că i-a creat nenumărate probleme. Astfel, la ediția 2020 a Dakar, Mani Gyenes va concura cu asistență.

”Poate că aș mai încerca încă o dată la această categorie dar nu anul viitor. Simt că pot face ceva deosebit la această categorie…E mai dificil fără asistență, trebuie să ai grijă de orice detaliu, să fii ordonat , pot apărea mici probleme pe care singur le rezolvi mai greu”, a explicat Mani Gyenes.

Peru iese din joc

În cadrul conferinței de presă de ieri Mani a amintit că anul viitor sigur se va merge tot în America de Sud, dar nu și în Peru.

”Au fost cheltuieli mari și cei din Peru au anunțat că nu mai participă. Sunt sume mari puse la bătaie. Din păcate, nici spectatorii n-au fost la fel de mulți și de interesați în Peru ca și anii trecuți în Argentina sau Chile. Se pare că anul viitor se va merge în Argentina-Chile-Bolivia… dar încă nu e sigur. La drept vorbind, pentru aventură mi-aș dori să mai merg încă o dată în Africa pe clasicul traseu al Dakarului. Însă realist vorbind, condițiile sunt mult mai bune în America de Sud”, a povestit riderul sătmărean.

Altfel, motocicleta se va întoarce acasă abia la finalul lunii februarie în 21-22 …”Vom merge s-o luăm din port din Franța și cu siguranță că vom avea ceva de muncit și reparat la ea. Dar trebuie să recunosc că e un model foarte bun, m-am simțit bine cu acest tip de motocicletă. Dacă eram sănătos făceam cu siguranță o treabă bună în Dakar 2019”, a mai pomenit Mani.

În weekend, Mani Gyenes va participa la o festivitate de premiere în Ungaria, unde anul trecut a fost campion la endurocros iar apoi își va continua recuperarea la Satu Mare.

”Până nu mă simt sănătos 100% nu mai urc pe motor”, a promis Mani Gyenes.