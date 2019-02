Adrian Rus: “Nu vreau să comentez dacă am atins mingea cu mâna”

Fundașul echipei din Sf. Gheorghe,sătmăreanul Adrian Rus, a fost pus în dificultate după partida de duminică dintre Gaz Metan – Sepsi , scor 0-1! Deși adversarii l-au arătat cu degetul și au solicitat henț în careu și penalty, Rus a preferat să nu comenteze.

„Ne-a dominat Gaz Metan, dar până la urmă noi am înscris. De la început ne-am dorit play off-ul chiar dacă unii au zis nu. Primă specială nu avem, avem primă de joc și ne bucurăm pentru ea. Nu vreau să comentez dacă am atins mingea cu mâna. Dacă arbitrul nu a dat penalty, înseamnă că nu a fost”, a declarat Adrian Rus.

Partida de la Mediaș a fost arbitrată de careianul Kovacs Istvan. Iar la finalul jocului antrenorul celor de la Gaz Metan, Edi Iordănescu, a criticat delegarea lui Kovacs la acest derby pentru play off.

“E lipsă totală de respect şi de claritate în decizii. Ştim că avem bubele noastre, sunt conştient de ele. Venim după o serie proastă, dar una e una şi alta e alta. A fost penalty pentru adversari în minutul 8. A fost şi la noi, şi la ei penalty. Pe lângă problemele de lot vin şi aceste situaţii neplăcute. Nu înţeleg de ce alimentezi suspiciunile astea, nu e normal să se facă o adevărată campanie cu o săptămână înainte de joc. Vreau să se joace pe teren, iar aceste tente nu sunt bune în fotbal. Simt bine momentele şi situaţiile cum sunt gestionate, am ani buni în fotbal.

Probabil că e o lecţie şi pentru mine: să ţip, să mă chinui cu o săptămână înainte. Eu şi public am ieşit, săptămâna asta, că se face o presiune prea mare. Ne trezim cu singura delegare care nu trebuia să se facă. Pentru mine e strigător la cer. Urmează să intrăm în play-out. Presiunea nu mai trebuie să fie aceeaşi, trebuie să jucăm un fotbal de o mai bună calitate”, a declarat Edi Iordănescu, pentru DigiSport.

După acest succes, Sepsi păstrează șanse mari de a intra în play off, în vreme ce Gaz Metan a ieșit din lupta pentru o clasare între primele șase.

Sepsi e pe cinci cu 36 puncte iar Gaz Metan pe 11 cu 29.