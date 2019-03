Calificare ca și rezolvată

CSM Satu Mare a obținut o nouă victorie categorică în fața celor de la CSM Târgoviște. După disputa de la Satu Mare din campionat încheiată 82-41 pentru trupa spaniolului Maikel Lopez, a urmat miercuri duelul de sub Turnul Chindiei din sferturile Cupei României.

Deși ne așteptam la o replică mai viguroasă a elevelor lui Cătălin Tănase și la o mai mare dorință de revanșă a gazdelor, sătmărencele au demonstrate încă o dată că traversează o formă excelentă și nu le-au dat nici o speranță lui Stoienescu & co.

Târgoviște a condus doar cu 2-0 după care pe rând Amukamara, Denson, Mandache , Lloyd și compania au pus punct după punct pe tabelă iar lucrurile păreau deja rezolvate de la pauză…26-43.

Antrenorul Tănase a părut resemnat încă după primele două sferturi și a rămas țintuit pe banca tehnică la pauză…

În partea a doua, spaniolul Maikel Lopez a rulat toate jucătoarele din lot și, lucru îmbucurător, indiferent de formula folosită, CSM-ul sătmărean a ținut același ritm alert și aceeași agresivitate…

Iar ca o cireașă pe tort a fost sfertul trei când sătmărencele au blocat practic toate culoarele în apărare, iar Kilin a marcat primele puncte abia când mai erau de jucat 14 secunde…Altfel, asistam la un record neașteptat…acela ca Târgoviște să nu înscrie niciun punct acasă într-un sfert!

N-au lipsit momentele tensionate în ciuda diferenței de pe tabelă… Poole a lovit-o pe Denson și aceasta a ieșit cu capul spart de pe parchet…Mandache a fost sancționată cu fault tehnic în prima repriză, iar antrenorul Lopez a fost mai mereu într-un dialog aprins cu arbitrii jocului.

CSM Târgovişte – CSM Satu Mare s-a încheiat 36-82, pe sferturi: 10-20, 16-23, 7-20, 3-19.

CSM Târgovişte: Kilin – 11p, Stoenescu – 9p, Poole – 4p, Vaida – 4p, Coker – 4p, Neagu – 2p, Toma – 2p, Popescu, Chivu, Ghiţă, Tănase, Vati. Antrenor: C. Tănase.

CSM Satu Mare: Denson – 16p (12 recuperări), Mandache – 14p, Lloyd – 11p, Baltic – 10p, Olah – 9p, Amukamara – 8p, Kadar – 5p, Lazăr – 5p, Huţanu – 2p, Tavic – 2p, Uiuiu, Pop.

Antrenor: Maikel Lopez. Returul se va juca marți, 5 martie, de la ora 16,30 la Satu Mare , la sala LPS.

”Ne-au rugat să jucăm marți pentru că așa au găsit bilete de avion spre Satu Mare . După meci vor merge direct la Aeroport. Acesta e motivul pentru care nu jucăm la ora noastră obișnuită, 18. Sperăm însă că vom avea suporterii alături de noi.

Sepsi a trecut de Arad 90-55 și e ca și calificată în Final 4 , acolo unde vor ajunge mai mult ca sigur și Constanța cu Brașov.