CSM Satu Mare, în TOP 4 la finalul celor 10 turnee din Cupa României 8 Turneul semifinal și finalele vor avea loc la sfârșitul lunii mai

Arena Sepsi din Sf. Gheorghe a gazduit, in week-end, meciurile turneelor 9 si 10 din cadrul primei faze a Cupei Romaniei 3×3, feminin, editia 2018-2019. Sambata, CSM Satu Mare si-a adjudecat laurii Turneului 9 dupa ce a trecut in finala de Agronomia Bucuresti, cu 17-9, iar duminica, FCC ICIM Arad a castigat Turneul 10 dupa ce s-a impus in finala in fata echipei Agronomia Bucuresti, cu 15-13. Dupa disputarea primelor 10 turnee, liderul clasamentului general este echipa ACS Sepsi Sf. Gheorghe, urmata de Phoenix Stiinta Constanta, FCC ICIM Arad si CSM Satu Mare.

Prima faza a editiei inaugurale a Cupei Romaniei 3×3, feminin, s-a incheiat in week-end, la Sf. Gheorghe, acolo unde s-au derulat in Arena Sepsi meciurile contand pentru Turneele 9 si 10.

Sambata, echipa CSM Satu Mare, in formula Andreea Lazar, Alexandra Uiuiu, Adina Pop si Roxana Pane, a reusit sa-si adjudece laurii Turneului 9, dupa ce a trecut de Agronomia Bucuresti, in ultimul act al intrecerii, cu scorul de 17-9. CSM Satu Mare a incheiat Turneul 9 fara infrangere, acumuland 6 victorii din tot atatea meciuri. In semifinale, CSM Satu Mare a reusit sa treaca de reprezentanta gazdelor, ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe, cu scorul de 21-15, in vreme ce Agronomia Bucuresti a dispus de Phoenix Constanta, cu scorul de 17-12. Toate rezultatele inregistrate in acest turneu se gasesc pe platforma oficiala a forului international – https://play.fiba3x3.com/events/f9b27246-413c-4132-80cd-610126777895/schedule.

Duminica, tot in Arena Sepsi, echipa FCC ICIM Arad, a reusit sa castige Turneul 10, dupa ce a trecut in finala de aceeasi Agronomia Bucuresti, cu scorul de 15-13.

CSM Satu Mare a pierdut în ultima secundă duminică în sferturi în fața gazdelor de la SEPSI.

În urma punctelor acumulate, CSM Satu Mare a reușit să termine în Top 4 în clasamentul general și pornește cu șanse reale la o medalie la turneul final ce va avea loc la finalul lunii mai.

Iată clasamentul general dupa cele 10 turnee din prima faza a Cupei Romaniei 3×3:

1. ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe – 2940 puncte

2. Phoenix Stiinta Constanta – 2572 puncte

3. FCC ICIM Arad – 2360 puncte

4. CSM Satu Mare – 2320 puncte

5. CSM Targoviste – 2212 puncte

6. Agronomia Bucuresti – 2084 puncte

7. Rapid Bucuresti – 1520 puncte

8. CSM Tg. Mures – 1432 puncte

9. CSM Oradea – 1152 puncte

10. ACS KSE Tg. Secuiesc – 1032 puncte

11. Universitatea Cluj-Napoca – 856 puncte

12. Olimpia CSU Brasov – 844 puncte

13. CSM Alexandria – 756 puncte

Turneul Semifinal si Turneul Final din Cupa Romaniei 3×3, feminin, editia 2018-2019, se vor desfasura in perioada 25-26 mai 2019.