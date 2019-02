Cu gândul la revanșă

Baschetbalistele de la CSM Satu Mare joacă duminică seara, de la ora 18, ultimul meci acasă din cadrul Grupei Roșii a sezonului regulat.

Trupa spaniolului Maikel Lopez va întâlni pe CSM Târgoviște și cu siguranță Mandache & co vor căuta revanșa după înfrângerea surprinzătoare din tur, 74-78, de la Târgoviște.

A fost un meci pierdut în prelungiri , cu o revenire a gazdelor pe final și cu câteva decizii ciudate ale brigăzii de arbitri condus de Andrada Csender.

Atunci Maikel Lopez nu a putut conta pe Kristina Baltic și Matea Tavic, accidentate. Între timp însă cele două jucătoare s-au refăcut și e așteptată reapariția în teren a croatei Matea Tavic, jucătoare ce nu a apucat să evolueze sub comanda spaniolului Lopez.

CSM-ul sătmărean are un parcurs excelent în acest an cu cinci victorii consecutive , printre ele și cel din derby-ul cu Sepsi.

După acest meci urmează deplasarea la Brașov pentru meciul de miercuri cu Olimpia. De altfel în campionat e o serie de patru deplasări. La Brașov, la Cluj pe 9 martie, la Arad pe 16 și la Sepsi pe 23. Între aceste partide vom avea și dubla din sferturile Cupei României , cu CSM Târgoviște. Pe 27 februarie în deplasare și apoi peste o săptămână returul de acasă.

Oaspetele de duminică au reușit să o transfere pe Teodora Neagu de la Arad, însă o au în continuare accidentată pe Gabi Irimia.

Pentru CSM Satu Mare vor fi în lot Andra Mandache, Andrea Olah, Alexandra Uiuiu, Adina Pop, Anamaria Kadar, Andreea Huțanu, Andreea Lazăr, Roxana Pane, Brittany Denson, D. Lesha Lloyd, Promise Amukamara, Kristina Baltic și Matea Tavic.

Interesant e că etapa e programată duminica deoarece în week-end, vineri și sâmbătă , arbitrii și comisarii FRB sunt convocați la consfătuire la București.

În prima partidă a etapei, miercuri, Phoenix Constanța- Sepsi 41-81. Se mai joacă Olimpia Brașov- FCC ICICM Arad.

Clasament

1.ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe 16/1 31

2.CS Municipal Satu Mare 13/4 30

3.CS Municipal Targoviste 9/8 26

4.CSTBv Olimpia CSU Brasov 8/9 25

5.FCC ICIM CSB Arad 5/12 22

6.CS Universitatea Cluj 3/14 20

7.Phoenix Stiinta Constanta 12/8 20