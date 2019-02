Rakitic, spre Inter

Ivan Rakitic va pleca aproape sigur de la FC Barcelona, după 5 sezoane petrecute pe Camp Nou, iar cariera croatului ar urma să continue în Italia, la Inter Milano. Mijlocaşul croat şi-a dat deja acordul pentru un transfer, iar Gazzetta dello Sport susţine că şi cele două cluburi sunt la un pas să ajungă la un numitor comun. Italienii scriu că oficialii interişti s-au întâlnit în secret cu omologii lor catalani şi le-au oferit 35 de milioane de euro în schimbul fotbalistului de 30 de ani, care mai are contract cu Barça până în 2021. Campioana Spaniei vrea 45 de milioane de euro, dar o înţelegere este posibilă pentru o sumă de 40 de milioane plus bonusuri. Viitorul lui Rakitic la Barcelona a devenit incert după ce gruparea blaugrana a rezolvat transferul lui Frenkie de Jong şi are şanse mari să-l aducă şi pe Adrien Rabiot. Astfel, fostul jucător de la FC Basel, Schalke 04 şi Sevilla nu va primi o creştere salarială (în prezent, încasează 5,5 milioane de euro pe sezon) şi nici o ofertă de prelungire.