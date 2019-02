Sakura Carei, pe podium la Oradea

La sfârșitul săptămânii trecute , sportivii de la A.C.S. Sakura Carei, Knecht Patrik, Medvei Edvin, Vass Christopher, Sepler Mark, Keseru Mercedesz, Tyukodi Cristina, Covaci Antonia, Hevele Botond, Bonea Luca, Cosma Darius, Dobrican Iris, Candrea Maya si Chis Claudia au luat parte la concursul Transylvania Open Grand Prix din Oradea.

Rezultatele obtinute:

Tyukodi Cristina loc 1 kata minicadete 9-7 kyu

Covaci Antonia loc 3 kata minicadete 9-7 kyu

Echipa de kata Keseru Mercedes, Covaci Antonia , Tyukodi Cristina loc 3 kata echipe fete 12-15 ani.

Candrea Maya loc 3 kata fete 10-11 ani 9-7 kyu

Cosma Darius loc 3 kata baieti 6-7 ani 9-7 kyu

La concurs au participat peste 350 de sportivi din 19 tari. Sportivii clubului se pregatesc pentru Campionatul National SKDUN, care va avea loc in perioada 2-3 martie in Bucuresti.

Felicitari sportivilor care au participat la acest concurs, indiferent de rezultatele obtinute, acestia fiind si in lotul clubului Sakura cu care se va participa la Campionatul National SKDUN.

Antrenorii Daraban Gheorghe si Engber Ingrid ii felicita si pentru perseverenta si ambitia cu care participa la antrenamentele zilnice ale clubului.