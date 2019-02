Sentierri s-a descurcat şi în Rusia!

În perioada 20-22 februarie, in orasul Sankt Petersburg din Rusia, a avut loc a 25-a editie a turneului de minifotbal organizat in memoria pompierilor din Sankt Petersburg cazuti la datorie in timpul misiunilor, turneu la care a participat si echipa Sentierri Satu Mare.

La competitie au fost invitate 16 echipe de minifotbal cu renume din Rusia, Belarus, Finlanda si Suedia. Campionatul de minifotbal s-a desfasurat dupa regulile mondiale de minifotbal in sala, pe terenuri de iarba sintetica si pe tartan.

Satmarenii s-au calificat din prima faza a grupelor în grupa finalistelor dupa ce au castigat cu 1-0 impotriva echipei Ministerului Afacerilor Interne din Severodvinsk, au remizat 1-1 cu Academia de Pompieri din Sankt Petersburg si au pierdut cu 3-0 împotriva echipei Departamentului de Pompieri Sankt Petersburg.

In fazele eliminatorii, Sentierri a invins cu scorul de 1-0 echipa GKU Lenoblpozhpas, in semifinale a pierdut cu 3-1 impotriva echipei Serviciului Federal al Granicerilor din Pskov, iar in finala mica a invins cu scorul de 2-1 echipa Pompierilor finlandezi din orasul Turku.

Locul 1 a fost castigat de Departamentul Pompierilor din Sankt Petersburg care a învins Granicerii din Pskov cu 2-1.

Prestatia lui Muller Merce a fost apreciată şi de Florin Gardos, care i-a transmis atacantului, la o postare de pe fb., că e cu ochii pe el şi pe echipa sătmăreană! 🙂