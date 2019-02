Simona Halep, în sferturi la Dubai

Simona Halep s-a calificat, miercuri, in sferturile turneului de la Dubai dupa o victorie in doua seturi obtinuta in fata Lesiei Tsurenko, scor 6-3, 7-5.

Primul set a fost unul al break-urilor. Nu mai putin de sase din noua game-uri disputate, patru obtinute de Halep si doua de Tsurenko.

Halep a preluat initiativa cu break (2-1) si a avut o serie de zece puncte castigate la rand inainte de a-si ceda surprinzator serviciul intr-un game de la 30-0.

Ucraineanca a revenit la 2-2, dupa care Halep s-a desprins la 5-2, cand a ratat sansa de a inchide setul pe propriul serviciu comitand o dubla greseala chiar la minge de break.

Condusa cu 2-0 in debutul setului secund, Halep a gasit resursele pentru a intoarce scorul in favoarea sa. Un break urmat de un game la zero pe propriul serviciu si Simona ajungea din nou la conducere (3-2).

Tsurenko a facut break-ul la 4-4 si a servit in game-ul urmator pentru trimiterea meciului in decisiv. Nu a fost cazul de asa ceva, Halep reusind sa egaleze cu break (5-5).

Halep a incheiat meciul cu break dupa o serie de 11 puncte castigate la rand!

Iata ce a declarat jucatoarea noastra dupa a doua victorie de la Dubai si calificarea in sferturile de finala:

“Sunt foarte multumita, pentru ca nu a fost deloc usor pentru mine astazi. A trebuit sa raman concentrata pentru fiecare minge. Am reusit si merg mai departe in acest turneu. Pana maine sper sa am timp pentru recuperare si sper sa joc la fel ca pana acum. Mental sunt din ce in ce mai puternica de la zi la zi”.