Ștefan Păunescu, campion naţional şcolar

Statiunea valceana Baile Olanesti a reprezentat din nou un important loc de intalnire pentru tinerii sahisti din tara. Prima atestare documentara a localitatii dateaza din 19 iulie 1527. In privinta denumirii, parerile sunt impartite. Unele izvoare sustin ca numele statiunii provine de la cavalerii armatei austriece. Acestia se numeau “olane”, respectiv “ulani”. Altii sunt de parere ca numele se datoreaza in mare parte boierilor locului, cum ar fi Toma Olanescu. Vestea efectului tamaduitor a fost intarita chiar de conducatorul Revolutiei din 1821, Tudor Vladimirescu, care se retragea aici, pe mosia Olanestilor impreuna cu grupul sau de boieri.

Primele analize ale acestor ape au fost facute de dr. Karl Friedrich Siller in anul 1830 ceea ce a determinat cresterea numarului de beneficiari ai tratamentului de aici. In anii 1853-1854 se face a doua analiza de catre Petrache Poenaru, iar mai tarziu , de profesorul de chimie Alexe Marin.

In urma cererii generalului dr. Carol Davilla, care vizitase statiunea impreuna cu elevii scolii de medicina din Bucuresti, in anul 1869, doctorul chimist Bernath Lendway face o noua analiza a izvoarelor si comunica rezultatul in ziua de 14 iunie 1869 printr-o telegrama in care isi manifesta surprinderea si incantarea, numind apele ca fiind “de natura extraordinara“. In anul 1873 apele minerale de la Olanesti sunt trimise la Expozitia din Viena, unde sunt din nou examinate, obtinand Medalia de Aur.

In acest cadru s-a desfasurat o noua editie a Concursului National Scolar de Sah „Elisabeta Polihroniade”, in organizarea ACS Elisabeta Polihroniade, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Federaţia Română de Şah. Competitia este structurata pe grupe de varsta : 7, 9, 11, 13, 15, 17 ani, separat masculin si feminin. Dincolo de placerea practicarii acestui minunat joc, revederea cu prieteni din tara, o miza sportiva consta in calificarea la Campionatul European Scolar.

LPS Satu Mare – sectia SAH a aliniat la start 2 competitori, Stefan Paunescu ( grupa 9 ani) si Alex Maier ( grupa 7 ani).

Stefan Păunescu – un baietel teribil de istet si pasionat de sah , cu un palmares impresionant pentru varsta lui, a fost cotat cu a 3-a sansa dintre cei 31 sportivi de la grupa de 9 ani. Cu toate acestea, cunoscandu-i calitatile si nivelul de joc , consideram ca daca va reusi sa nu se grabeasca , sa-si mentina un nivel optim de concentrare a atentiei pe durata intregii partide, dar si sa „nu fuga dupa capcane” , e cel mai indreptatit sa urce pe prima treapta a podiumului. Dupa cele 7 partide, Stefan a acumulat 6 puncte si cu o revenire in forta si-a adjudecat titlul national la sahul clasic, proba cea mai importanta. El a mai obtinut si medalia de argint la blitz, ratand aurul in ultima clipa. In consecinta va fi reprezentantul Romaniei la Campionatul European Scolar ( 30 mai – 9 iunie)

Tinand cont de aptitudinile generale si specifice jocului de sah pe care le detine, colaborarea reusita dintre toti factorii implicati in dezvoltarea lui, cu aceeasi munca si seriozitate ca pana acum poate ajunge un nume de referinta in sahul romanesc.

Alex Maier si-a facut debutul intr-o competitie de asemenea anvergura, reusind sa se descurce bine , iar cu cele 4 puncte s-a gasit pe locul 7 in ierarhia finala a baietilor de 7 ani.

De partea de pregatire sahista a acestor copii ( predare propriu-zisa, alegerea metodelor, pregatirea lectiilor, pregatirea deschiderilor etc.) se ocupa ambii profesori de la LPS- sectia SAH, Ardelean Catalin si Stanciu Alexandru. In cazul lui Stefan putem adauga si faptul ca la tatal lui, un neurochirurg valoros, nivelul de cunostinte sahiste il depaseste pe cel al sportivului, reprezentand un real ajutor in pregatirea din afara antrenamentelor.

Secția de șah de la LPS mulțumește…

– Parintilor celor doi copii, care le-au oferit o educatie deosebita, dar sunt si foarte implicati in dezvoltarea lor

– Directorului LPS, Dorel Ziman , care a oferit conditiile ideale pentru un cantonament pregatitor in luna ianuarie pentru 11 sportivi, printre care si Stefan

– Maestrului international Catalin Carmaciu pentru bazele sahiste cladite cu migala lui Stefan, dar si indrumarea acestuia catre LPS Satu Mare – sectia SAH

– Antrenorilor Mircea Salajan si Pall Zoltan care l-au descoperit si initiat pe Alex in tainele acestei chintesente de sport, arta si stiinta.